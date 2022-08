¿CÓMO? Pese a que Gerard Piqué y Shakira se mostraban como una de las parejas más sólidas, el futbolista, en 12 años de relación, nunca quiso conocer Colombia, país donde nació y vivió Shakira, así lo confirmó Jordi Martín, paparazzi español.

“Yo siempre me he preguntado: ¿por qué en 12 años Gerard Piqué no ha pisado Colombia? (…) ¿Por qué Gerard Piqué nunca ha querido conocer la tierra de sus hijos, sus hijos son medio colombianos? Nunca ha querido conocer la fundación Pies Descalzos”, expresó a Amor y Fuego.

Para Gigi Mitre está claro que Shakira es una persona exitosa; sin embargo, lamentó que no se haya valorado y optó por aguantar a Gerard Piqué. “Es un simple hecho, es como: “No te interesa de dónde vengo yo ””, agregó.

Shakira no quiere vivir en España

En otro momento, el paparazzi español afirmó que la cantante no desea quedarse en Barcelona, ya que su casa está en Miami, pero el futbolista se negó a que sus hijos se muden a otro país.

“Shakira su primera intensión fue llevarse a los niños a Miami y la justicia española sí ampara a Piqué (…) A Shakira no le queda otra opción que quedarse en España”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Piqué y Clara ya viven juntos y sus padres la ‘adoran’, confirma paparazzi: “Está enamorado de verdad”

Gigi explotó contra la nueva novia de Piqué: “Es panzoncita y tiene los brazos medio mofletes”

Gisela saca cara por Sergio George tras críticas de Magaly: No se arrepiente de haberlo contratado