¡LA PASA MAL! El periodista Jordi Martin afirmó que Gerard Piqué perdió un millonario negocio luego del lanzamiento de ‘BZRP Music Sessions 53′ de Shakira.

Según detalló el paparazzi, el exfutbolista tuvo que irse a Japón por motivos laborales y a su regreso hizo una escala en Los Ángeles para firmar un contrato, pero esto no se dio.

“Se le están complicando mucho las cosas (...) Se le cayó un negocio multimillonario, Piqué es el presidente de una empresa Cosmos, la empresa organizadora de la Copa Davis, este torneo se financia con un empresa que el dueño es japonés y era amigo Shakira”, expresó.

Gerard Piqué pierde millonario negocio por culpa de Shakira y su canción

“Le cortaron el grifo a Piqué”, dice Jordi Martin

Jordi Martin aseguró que Shakira fue quien presentó a Piqué al empresario japonés en el 2016. “Este empresario le ha cortado el grifo a Piqué”, agregó.

Por ello, la empresa de Piqué no llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis y no estará a cargo de la organización la Copa Davis. “Ya no podrán, se le cayó el contrato de miles y millones de euros”, remarcó.

