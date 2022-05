Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Desde que se conocieron en el año 2010, ambos han permanecido juntos, mostrándose muy unidos y formando una familia al lado de sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, siempre rondó en ellos diversos rumores de sus seguidores, acerca de una boda entre ambos. En esta oportunidad, ha sido el propio deportista el que ha aclarado aquellas habladurías.

A continuación, entérate más de las recientes declaraciones del futbolista Gerard Piqué, en donde revela el motivo por el que no se ha casado con Shakira, su pareja desde hace 12 años.

PIQUÉ NO PIENSA EN EL MATRIMONIO

En una reciente entrevista concedida a Gary Neville, el deportista Gerard Piqué fue consultado acerca de la razón por la que Shakira y él no estaban casados. Frente a la interrogante, el futbolista respondió que no había necesidad de casarse, pues ambos estaban cómodos con su situación actual.

“Quiero decir, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, de 7 y 9 años respectivamente. Nosotros funcionamos bien como pareja y no tenemos la necesidad de casarnos”, dijo el catalán.

Frente a la respuesta, Neville no dudó en bromear sobre un posible rechazo de la artista frente a una petición matrimonial: “Entonces ya le pediste matrimonio y te dijo que no”. Piqué, entre risas, respondió que no era el caso y que no tendría problemas en contarlo si lo así lo fuera.

EL DÍA QUE SHAKIRA HABLÓ SOBRE LA IDEA DE CASARSE

Hace unos años, fue la propia cantante Shakira la que se refirió al tema del matrimonio. En ese momento, ella indicó que estaba muy enamorada, pero que le daba “alergia” pensar en una posible boda.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, le dijo al programa “60 minutes”, mientras Piqué estaba sentado a su lado.

De esta manera, la pareja ha dejado claro su postura frente a una posible boda entre ambos. Así, han establecido las condiciones de su unión y parece que el matrimonio no forma parte de esta.

¿DÓNDE SE CONOCIERON SHAKIRA Y PIQUÉ?

El futbolista y la artista se conocieron durante la Copa Mundial de Fútbol de 2010, realizada en Sudáfrica. En esta competencia, Gerard Piqué se consagró como campeón mundial junto a toda la selección española. La cantante, por su parte, fue la encargada de interpretarel tema oficial del evento, el popular “Waka Waka”. Curiosamente, en el video oficial de la canción aparecen ambas figuras, antes de ser pareja.

Actualmente, Shakira tiene 45 años y Gerard, 35. Los novios comparten cumpleaños (el 2 de febrero) y tienen dos hijos en común: Milan y Sasha. A menudo, a través de sus redes sociales, difunden fotografías de su vida en familia y encantan a sus seguidores con aquellas instantáneas.