Luego de varios meses desde que se confirmó el noviazgo entre Clara Chía y Gerard Piqué , este último finalmente la oficializó con una fotografía en Instagram donde salen los dos.

Luego de más de 12 horas, esta publicación ha acumulado 3 millones de likes. Dentro de esos ‘me gusta’ podemos encontrar a personajes como el futbolista Ricardo Puig.

No obstante, dentro de esa sección no se ha podido encontrar a sus grandes amigos Ibai Llanos ni a Sergio ‘Kun’ Agüero. Ello podría indicar que no apoyan dicho romance del futbolista.

Likes y comentarios de la publicación de Piqué.

Así también, en los comentarios se puede leer a diversos personajes como influencers y streamers. De estos últimos tenemos al español DjMariio, quien pertenece a la Kings League.

Incluso, dentro de estos comentarios, se encuentra el conocido ‘Peluchín’ quien le puso una pequeña frase. “¡La Twingo y el Casio!”, escribió.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA A PIQUÉ?

Hace unas semanas, Shakira lanzó un nuevo tema con el productor Bizarrap en el que hacía referencia acerca de las infidelidades del jugador con dos mujeres mucho menores que ella.

“Yo valgo por dos de 22″, fue la frase que muchos fanáticos identificaron como un dardo para Clara Chía. Pero ¿quién es la otra mujer a la que se referiría Shakira en su canción? Podría significar una tercera pareja de Piqué.