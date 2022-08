No ha pasado mucho tiempo desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaran el fin de su relación. Tuvo que ser la cantante colombiana quien decidiera dar un paso al costado luego de ‘pillar’ al futbolista español con otra mujer que no es otra que la joven Clara Chía Martí. Ahora, las imágenes del programa Socialité de TeleCinco han logrado captar las primeras imágenes en video del jugador del FC Barcelona junto con su nueva novia dándose el primer beso en público en un concierto de Dani Martín donde también estaban presentes la familia Piqué.

Con esta grabación especial ya no hay dudas de que el capitán del cuadro blaugrana está muy enamorado de Clara Chía Martí. Un beso de novela que ha dejado muy sorprendidas a las presentadoras Nuria Marín y a Laura Roige de Socialité: “Estoy muy emocionada, es evidente que hay una relación. He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, dijo Laura Roige.

BOMBAZO @socialitet5: Primer beso de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira #Socialité591 #WeLoveYouShakira pic.twitter.com/iS4Ykj4UGt — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) August 21, 2022

¿Quién es Clara Chía Martí?

Clara Chía Martí es una joven que logró conquistar el corazón de Piqué luego de terminar su relación con Shakira.

Shakira ha visto el video del beso de Piqué con Clara Chía Martí

Según cuenta Socialité, la cantante del popular “Waka-Waka” estuvo al tanto de la noticia y ha visto las imágenes de Piqué y Clara Chía Martí. Su reacción no ha sido la mejor y está muy molesta con el futbolista.

¿Por qué Shakira está molesta con Piqué?

Si bien no está mal retomar la vida luego de terminar una relación, Socialité cuenta que hubo un pacto entre Shakira y Piqué de no aparecer en público con sus nuevas parejas y este no habría cumplido con su palabra.