La segunda edición de los premios Esland tuvo lugar el último domingo en México. El festival de premiación que reúne a los mejores exponentes del streaming, YouTube e influencer de España, Latinoamérica y Andorra tuvo como gran ganador a Ibai Llanos. No obstante, el ibérico no fue el único protagonista de la jornada: el chileno Germán Garmendia también se llevó los aplausos de todos.

El creador de contenidos de 32 años fue el estelar de una categoría sorpresa que debutó en esta edición, la misma que contó con las presentaciones de Lola Índigo y Jhay Cortéz, y bajo la tutela de TheGrefg.

El Auditorio Nacional de Ciudad de México fue el escenario que quedará por siempre en la memoria y corazón del responsable de “Hola, soy Germán”.

El chileno junto a su premio (Foto: Germán Garmendia / Instagram)

“HOLA, SOY GERMÁN” GANÓ EL PREMIO A MEJOR TRAYECTORIA EN LOS ESLAND 2023

El momento emotivo de la noche llegó cuando el youtuber chileno Germán Garmendia fue llamado a subir al escenario para dar un premio, pero en realidad el premio iba a ser para él.

El streamer recibió el nuevo galardón creado por TheGrefg a Mejor Trayectoria, una categoría que debutó en mitad de la gala y que no fue decidida por los votos del público.

“Me hiciste llorar. Me siento como en familia acá. De verdad me sorprendiste. Estoy muy feliz, muchas gracias”, aseguró el chileno mientras abrazaba a TheGrefg.

momento historico de internet hispano y de la humanidad con german garmendia pic.twitter.com/l2fxdwmgR9 — owsel ☆ (@murdockitten) January 29, 2023

IBAI LLANOS, EL GRAN GANADOR DE LOS ESLAND 2023

Otra de las grandes estrellas fue el streamer Ibai Llanos, quien se alzó como ganador en la categoría a Streamer del año y Mejor Evento del año.

GANADORES DE LOS PREMIOS ESLAND