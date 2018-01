Globos de Oro: Las bellezas que se hacen presentes en la alfombra negra [VIDEO y FOTOS]

¿Negra? Sí, el negro es el color elegido para protestar en contra del abuso sexual en Hollywood. La gran mayoría de actrices y figuras invitadas las que han tomado a bien la iniciativa y llegaron a los Globos de Oro con elegantes atuendos de color negro.



Se espera que este año, los Globos de Oro conversen la temática del acoso a la mujer y la igualdad de género, luego de la serie de acusaciones que recibió Hollywood el año pasado. La protesta realizada por miles de actrices llegará hasta la alfombra roja, con unos pines que usarán con la finalidad de resaltar el abuso sexual que sufren las mujeres en la industria.



Por otro lado, Seth Meyers, actor y comediante norteamericano, será el encargado de conducir los Globos de Oro este año. Meyers es uno de los conductores americanos más queridos y divertidos de la televisión.



"The Shape of Water" de Benicio del Toro es la favorita de los Globos de Oro. Con 7 nominaciones, la película se alza como una de las más exitosas del 2017. El film se encuentra nominado para Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor banda sonora, Mejor actriz de reparto y Mejor guión.



Los Globos de Oro sientan el precedente para las premiación más importante del cine: Los Oscar (que se llevarán a cabo del 4 de marzo). Por ahora, nada está dicho. No cabe duda que la noche estará llena de sorpresas y emociones dignas de una película de Hollywood.



Alfombra roja de los Globos de Oro.