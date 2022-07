Un fuerte susto sintieron los seguidores de Gloria Trevi luego de la abrupta caída que sufrió la cantante en uno de sus shows, momento que fue captado por los fanáticos de la intérprete de “Todos me miran”.No obstante, el hecho no pasó a mayores y la popular artista mexicana siguió con el espectáculo como si nada.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, fue tendencia en redes sociales luego de ser víctima de la mala fortuna y caer cuesta abajo ante la mirada y paciencia de todo su público.

Lejos de seguir causando alerta entre su fandom, la autora de “Con los ojos cerrados” publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram para agradecer a todos los asistentes de su concierto realizado en Querétaro.

“Pero tuvo final feliz! Estuvo increíble! Gracias x tanto Queretarooooo”; fue el texto que le dedicó a sus oyentes, generando múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

ASÍ FUE LA APARATOSA CAÍDA DE GLORIA TREVI

Vale resaltar que durante el concierto la regiomontana tomó con sumo agrado el suceso y pudo compartir vía redes sociales dicho momento en donde agradece a todos los amantes de su música su constante apoyo.

Y es que tras finalizar una de las canciones de su álbum Isla Divina, en donde la misma Gloria Trevi hizo gala de sus sensuales movimientos de caderas y atuendos hawaianos, la célebre cantante optó por caer en los brazos de uno de sus bailarines, no obstante, no logró soportar el peso y la artista cayó contra la tarima.

Momento exacto de la caída de Gloria Trevi en Querétaro (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

Si bien Trevi quedó evidenciada y sobre el suelo del escenario mientras su acompañante encima de su ser, la cantante pudo incorporarse para el gusto del público, quienes veían impactados todo lo que había sucedido en un abrir y cerrar de ojos.

Felizmente, todo quedará en anécdota y la cantante pudo abrazar a su danzante pese a que no contó con las fuerzas necesarias para poder sostenerla mediante la atrevida coreografía.

Así fue la caída de Gloria Trevi en su presentación en Querétaro (Foto: Gloria Trevi/Instagram)

“GRACIAS QUERÉTARO”

Tras el factídico accidente, la nacida en Mexíco agradeció a su público mediante un cortometraje en sus redes sociales, el cual ya logró ser tendencia y alcanzar la cifra de 111 mil visualizaciones en apenas unas horas.

A lo que sus seguidores también siguieron recordando la polémica con mucha sorna con comentarios como “Eres un ser humano tan hermoso”; “Qué linda eres, te amo”; “Aaay jajajajajajaja te amoooo”; “Eres el ser más lindo”; “Lo importante es que estás bien”; “Imagínate decir que te caíste encima de gloria trevi, metas” y “Mi amoooor bello, eres tan sensacional”.