Grammy 2018: Lista de ganadores de la gala musical [VIDEO y FOTOS]

La edición 60 de los Grammy fue marcada por el poder del hip hop desde el inicio de la ceremonia que premia a lo mejor de la música en todo el planeta. La presente edición de los Grammy tuvo como escenario el gran Madison Square Garden de Nueva York.



Jay Z, Kendrick Lamar, Luis Fonsi y Daddy Yankee causaron sensación en todos los asistentes y televidentes al máximo evento de la música mundial.



Los postulantes a llevarse un premio a los Grammy 2018 fueron escogidos por más de 13 mil miembros de la Academia de Grabación. Esta edición fue la primera que se realizó totalmente por Internet.



Estos son los ganadores de los Grammy 2018.

— Álbum del año: "24K Magic", Bruno Mars.



— Grabación del año: "24K Magic", Bruno Mars.



— Canción del año (premio a los compositores): “That’s What I Like”, Bruno Mars.



— Mejor artista nuevo: Alessia Cara.



— Mejor interpretación pop solista: “Shape of You”, Ed Sheeran.



— Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Feel It Still", Portugal. The Man.



— Mejor álbum pop vocal: "Divide", Ed Sheeran.



— Mejor álbum dance/electrónico: "3-D The Catalogue", Kraftwerk.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: "Tony Bennett Celebrates 90", varios artistas.



— Mejor interpretación de rock: “You Want It Darker”, Leonard Cohen.



— Mejor canción de rock: “Run”, Foo Fighters.



— Mejor álbum de rock: "A Deeper Understanding", The War On Drugs.



— Mejor álbum de música alternativa: "Sleep Well Beast", The National.



— Mejor interpretación de R&B: "That’s What I Like", Bruno Mars.



— Mejor canción de R&B: "That’s What I Like", Bruno Mars.



— Mejor álbum de R&B: "24K Magic", Bruno Mars.

— Mejor álbum urbano contemporáneo: "Starboy", The Weeknd.



— Mejor interpretación de rap: “Humble”, Kendrick Lamar.



— Mejor interpretación rap/cantada: “Loyalty”, Kendrick Lamar con Rihanna.



— Mejor canción de rap: “Humble”, Kendrick Lamar.



— Mejor álbum de rap: “Damn”, Kendrick Lamar.



— Mejor álbum country: "From A Room: Volume 1", Chris Stapleton.



— Mejor álbum de pop latino: “El Dorado”, Shakira.



— Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “Residente”, Residente.

— Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: “Arriero somos. Versiones acústicas”, Aida Cuevas.



— Mejor álbum tropical latino: “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.



— Mejor álbum de latin jazz: “Jazz Tango”, Pablo Ziegler Trio.



— Mejor álbum de jazz vocal: "Dreams And Daggers", Cecile McLorin Salvant.



— Mejor álbum de jazz instrumental: "Rebirth", Billy Childs.

— Mejor composición instrumental: Arturo O’Farrill, “Three Revolutions”.



— Mejor banda sonora: "La La Land".



— Canción compuesta para un medio audiovisual: “How Far I’ll Go”, Lin-Manuel Miranda.



— Mejor diseño de empaque (EMPATE): “El Orisha de la Rosa”, Claudio Roncoli y Cactus Taller, directores de arte (Magín Díaz) y "Pure Comedy (Deuxe Edition)", Sasha Barr, Ed Steed y Josh Tillman, directores de arte (Father John Misty).



— Mejor álbum hablado: “The Princess Diarist” - Carrie Fisher.



— Productor del año, no clásico: Greg Kurstin.



— Mejor video musical: "Humble", Kendrick Lamar.