La cantante estadounidense Beyoncé hizo historia la noche del último domingo al convertirse en la artista más ganadora de los premios Grammy, con 32 galardones a lo largo de su exitosa carrera, lo que motivó que el presentador Trevor Noah hiciera una curiosa comparación con Lionel Messi, que desató la polémica e incendió las redes, especialmente en Argentina.

“Ya podemos dar por terminado el debate sobre quién es el G.O.A.T. (el mejor de todos los tiempos por sus siglas en inglés). ¿Quién es? ¡Beyoncé! No es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi... Es Beyoncé, ¿ok?”, señaló el humorista, poniendo también en la mezcla a los basquetbolistas LeBron James y Michael Jordan y al jugador de fútbol americano Tom Brady.

El termino ‘goat’, que en inglés significa cabra y proviene de las primeras letras de ‘greatest of all times’ (el mejor de todos los tiempos) aparentemente fue confundido con ‘god’ (Dios) en algunas traducciones e incluso las redes de TNT, el canal que transmitió la ceremonia, dieron por hecho que Noah había dicho: “Dios no es Messi, es Beyoncé”, lo que generó la respuesta masiva de los internautas argentinos.

DEFIENDEN A LEO

“Se metió con una nación entera”, escribió una seguidora en el posteo de dicha red social, ya que el conductor de la ceremonia trató de inferior a Lionel. “Messi es la persona más famosa del planeta, ningún yanqui se acerca a su fama”, reaccionó otra persona.

“Miren que los amo a los dos. Pero no amigo, Messi es superior a todos, incluida mi señora”, lanzó otra usuaria haciendo referencia al profundo amor que siente tanto por el futbolista como por Beyoncé. “Ella no llenó toda una ciudad con millones de personas porque traía al país la Copa del Mundo. Si yo fuera Trevor pediría perdón”, opinaron también.

En cambio, otros se lo tomaron con más humor y retrucaron al asegurar que Messi podría ganarse un Grammy cuando quiera.

La comparación entre Beyoncé y Messi despertó un gran revuelo en Argentina.

LA NOCHE GANADORA DE BEYONCÉ

Beyoncé se convirtió en la artista más galardonada en la historia de los Premios Grammy tras triunfar en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónica por su trabajo en “Renaissance”.

La artista subió al estrado principal del Crypto.com Arena de Los Ángeles y ofreció un emotivo discurso, donde recordó a su fallecido tío Johnny, su inspiración para su último álbum.

“Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios. Quiero agradecer a mi tío Johnny que está aquí en espíritu. Agradecer a mis padres por amarme y alentarme. Gracias a mi hermoso esposo. Mis hermosos 3 hijos “¡Gracias Dios por protegerme!”, expresó.

El tío fallecido de Beyoncé fue un hombre gay que se comprometió en la crianza de la cantante y su hermana. Él luchó contra el VIH y fue una gran inspiración para la artista en su carrera musical.

