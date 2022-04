La pareja conformada por Mike Bahía y Greeicy es una de las más estables y románticas de todo el espectáculo internacional. Ambos comparten canciones, publicaciones en sus redes sociales y, hace unos días, tuvieron la dicha de convertirse en padres de un pequeño llamado Kai. Tras casi 10 años de relación, la pareja siempre ha tratado de involucrar a sus seguidores en sus momentos más felices. Es por eso que, hace unos meses, los artistas difundieron el video de su lujosa casa familiar, hogar que hoy comparten con su primer hijo.

A continuación, conoce más detalles de la finca en la que vivirá la pareja con su primogénito.

CONOCE EL HOGAR DE LA FAMILIA DE MIKE BAHÍA Y GREEICY

En el año 2020, con la cuarentena rigurosa de la COVID-19, la pareja de artistas decidió compartir, a través de su red social Instagram, un audiovisual en donde se mostraba su hogar. En el video, filmado gracias a un dron, se pudo ver una propiedad muy grande, que incluía una cancha de fútbol, espacio para las mascotas, jardines, un trampolín, espacio para hacer deportes al aire libre y, por supuesto, una espectacular vivienda de dos pisos.

Difundido a través de la cuenta oficial de Mike Bahía, el 9 de julio de 2020, la grabación ya supera el millón de vistas.

Se sabe que la finca está ubicada en el país natal de los artistas: Colombia. Exactamente, se localiza en Llano Grande, zona rural de Rionegro, en el departamento de Antioquia. Ahora, este será el hogar que compartirán junto a su pequeño Kai.

LA CASA PRESENTE EN VIDEOCLIPS

Además de la famosa publicación, los artistas compartieron parte de su hogar en algunos de sus videos musicales. Tal es el caso del tema “Los Besos” de Greeicy, por ejemplo. Es en este material donde la cantante muestra parte de su rutina diaria en casa, acompañada de su pareja y sus muchas mascotas. Estrenado en el 2020, el audiovisual ya supera las 154 millones de reproducciones.

Asimismo, en el video de “Los Consejos”, también canción de la colombiana, se puede observar parte del inmenso jardín del hogar que comparten los artistas. La grabación muestra a la artista como protagonista exclusiva del tema, interpretándolo con mucho sentimiento. La publicación ya supera las 100 millones de visitas.

EL DÍA QUE NACIÓ KAI

Los artistas se convirtieron en padres este 21 de abril, en Medellín, Colombia. El encargado de compartir la noticia fue el propio Mike, quien presentó a su pequeño Kai a través de su cuenta oficial de Instagram. Él publicó una fotografía junto a un sentido mensaje.

“A partir de hoy dejamos huella compañera, Greeicy. Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel. Eres increíble. Te amo siempre”, escribió el intérprete de “La rutina”.

¿POR QUÉ EL BEBÉ SE LLAMA KAI?

También ha causado curiosidad el nombre escogido por los artistas para llamar a su menor. Días antes del nacimiento, ambos habían dicho que si era niña, la bebé se llamaría Arena. Si era niño, por su parte, se llamaría Kai. Los dos nombres están asociados a la playa y la tranquilidad que desprende este lugar.

Es sabido que Kai proviene de Hawái y es la palabra utilizada por los nativos de la isla para referirse al mar o al océano.

La pareja de músicos decidió llamar Kai a su primer hijo (Foto: Greeicy / Instagram)

EL ANUNCIO DEL EMBARAZO CON UNA CANCIÓN

Al estilo de Evaluna y Camilo, Greeicy Rendón y Mike Bahía anunciaron su embarazo con una romántica canción. A través de “Att: Amor”, la pareja compartió la feliz noticia con todos sus seguidores.

En el conmovedor tema, ambos artistas narran la felicidad que les trajo la llegada de su primer hijo. El video muestra las emociones provocadas por la difusión de la noticia en tono navideño.

EL DÍA QUE SE CONOCIERON

Fue Greeicy Rendón la encargada de revelar cómo se conocieron. Según la también actriz, todo se inició cuando ella se fue de fiesta y vio a Mike Bahía. Con el pasar de los días, él no le escribió por WhatsApp. Es así que la cantante decidió tomar la iniciativa y le habló.

“El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, narró en una entrevista en 2019 a “Fans En Vivo” por YouTube.

EL VIDEOCLIP DE “BUSCÁNDOTE”

Una de las primeras y recordadas apariciones de la pareja, fue en el videoclip de “Buscándote”, tema de Mike Bahía. Por ello, hace unos meses, la colombiana mostró parte del clip de la canción que llevó al éxito a su pareja. Allí, ella participó como acompañante del artista.

“Dicen que recordar es vivir y sí. Lo he venido comprobando con recuerdos que han regresado por estos días. Vi esto y me sentí en ese día. Mike y yo llevamos casi nueve años y en este video llevábamos menos de un año”, indicó Rendón.