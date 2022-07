Es uno de los actores más queridos y reconocidos de Colombia no solo por su talento sobre el escenario y cuando las cámaras están encendidas. Su carisma y autenticidad son algunas de sus cualidades fuera de escena y con esa misma naturalidad, Gregorio Pernía, no ha tenido recelo de enseñar su casa en Colombia a través de las redes sociales y programa de televisión.

“Titi”, como es conocido el artista natural de Cúcuta, destaca, en otras cosas, por la sencillez con la que lleva su vida. A diferencia de otras reconocidas estrellas del espectáculo, el intérprete en “Hasta que la plata nos separe” no gusta de los lujos excéntricos ni la vida suntuosa.

El actor de 52 años ha expresado en más de una oportunidad que dentro de su lista de sueños, por decirlo de alguna manera, no están el tener un carro de lujo del año o una finca lujosa o el departamento más exclusivo de la ciudad, sino un lugar tranquilo donde pueda vivir con su familia en paz y armonía con la naturaleza.

Junto a Luna y Valentino, sus dos últimos hijos (Foto: Erika Rodríguez / Instagram)

¿CÓMO ES LA CASA DE GREGORIO PERNÍA EN COLOMBIA?

A través del magazine “Lo sé todo”, y de su propio Instagram, el también actor de la célebre telenovela “El señor de los cielos” ha mostrado cómo es su residencia, una amplia finca a las afueras de Bucaramanga, Santander, en donde tiene su vivero de vegetales y frutas, así como un corral donde cría gallinas y conejos, y otros animales pequeños.

“El poder gozar de estas cosas, estas cosas sencillas de la vida pero que llenan son lo mejor. No juzgo a los demás, pero hay quienes sueñan con una camioneta o una finca lujosa, yo soy feliz con esto”, expresa Pernía en el video de a continuación.

“Mientras tenga esto (...) la comida y el sexo yo vivo tranquilo, para mí esto es la felicidad”, señala en otro video en el que muestra su caserón, donde la vegetación es lo predominante.

GREGORIO PERNÍA Y SU FILOSOFÍA DE VIDA: LA SENCILLEZ

En estos mismos videos, el celebs ha afirmado que lo que ha aprendido de la vida es que las cosas lujosas son tan vanas como irrelevantes. “Yo ando con una camioneta del 2007 y mucha me dice: “Gregorio, hay que cambiártelo’, y yo digo ‘No, sí me funciona y está bien, sirve para lo que necesito’”, revela.

En otro momento, el padre de cinco hijos confiesa que algunas personas en la calle le han dicho “qué pena, Gregorio, por qué no te compras otra ropa” y es que el artista asegura que no es de usar ropas caras de marcas.

Eso no le quita el sueño. Incluso detalla que en su casa él procura que la comida no sobre por lo que siempre le dice a su esposa Erika Rodríguez -madre de sus últimos dos hijos- que no preparen alimentos que luego se guardan en la nevera y serán botados. “Hay que aprovechar bien los recursos que tenemos”, acota.

En resumen, Gregorio Pernía hace válida la frase que dice: “Para ser feliz no es necesario tener mucho, sino que te falte poco”.