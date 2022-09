La actriz mexicana Grettell Valdez mostró su felicidad debido a que logró ganarle la dura batalla al cáncer, luego de que se sometiera hace unos meses a una operación en la que le tuvieron que extraer parte de su dedo gordo, el cual ha decidido mostrar frente a cámaras para que se aprecie cómo quedo tras la intervención.

Grettell Valdez es una actriz mexicana conocida por su trabajo en telenovelas como "Clase 406", "Rebelde" y "Heridas de amor" (Foto: Grettell Valdez / Instagram)

¿Cómo inició el cáncer?

A principios de año, la actriz de telenovelas contó que su problema de salud comenzó debido a una manicura mal realizada, con instrumentos sin limpiar y que en un inicio no le prestó atención y minimizó el problema que luego se convirtió en algo de vida o muerte.

Grettell se sometió al diagnóstico de dos dermatólogos y el primero le dijo que era una verruga y el segundo un mezquino y tras seguir el tratamiento la llaga que le había salido en el dedo no desaparecía, por lo que estuvo así todo un año. Hasta que uno de sus amigos le preguntó qué tenía y tras contarle le recomendó su dermatóloga, quien tras sacarle una biopsia le dio un certero diagnóstico de cáncer.

En un principio el oncólogo le dijo que iba a tener que perder su dedo y que necesitaría un injerto de piel tomado de uno de sus glúteos; sin embargo, esto no le garantizaba que se iba a sanar. Finalmente, con un injerto sacado del mismo dedo, su cirujano logró erradicar todo el mal y todo salió muy bien y hoy está libre de cáncer.

Grettell le gana la batalla al cancer

Durante la alfombra amarilla de la inauguración de una tienda departamental, la intérprete compartió la buena noticia de que ya está dada de alta por su oncólogo y cirujano. “Les digo una cosa, ya me dieron de alta, justo hace una semana fui con mis doctores y me revisaron, fui tanto con el oncólogo y con mi cirujano, los dos me dieron de alta ya, fue la última radiación que tuve”, dijo muy feliz.

La joven incluso se atrevió a mostrar ante las cámaras de Televisa Espectáculos cómo había quedado su dedo tras la intervención. “La verdad es que ni se nota nada; si lo ves en perspectiva sí se ve más chiquito, me quedó un poco chuequita. Obvio toda la huella la perdí, y la mitad de la uña, gracias a Dios no tuve que perder nada más”, expresó.