Peter Gallagher será la nueva incorporación de “Grey’s Anatomy”. El actor se ha convertido en una de las novedades que traerá la temporada 18 con su papel del doctor Ala Hamilton. Además, su aparición también significará el regreso de Kate Burton como la doctora Ellis Grey, la fallecida madre de Meredith (Ellen Pompeo).

Así se ha adelantado en los últimos días sobre lo que traerá la próxima temporada de de “Anatomía de Grey”, después de lanzar su temporada 17 con una historia centrada en la pandemia del COVID-19.

Ahora, la ficción que tiene como protagonista a Meredith volverá con una serie de nuevos capítulos que, en su comienzo, retomará la historia de Ellis y su vínculo que tiene con Hamilton, la nueva incorporación de la serie.

La madre de Meredith falleció en la ficción en temporada 3 de “Grey’s Anatomy”, debido a un ataque al corazón. Ella sufría de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la doctora apareció en veinte oportunidades después de su muerte.

14. Kate Burton interpretó a Ellis Grey en ‘Grey’s Anatomy‘ (Foto: ABC)

¿QUIÉN ES PETER GALLAGHER, EL DR. ALAN HAMILTO DE “GREY’S ANATOMY”?

De esta manera, la temporada 18 de “Grey’s Anatomy” arrancará con un nuevo personaje el doctor Alan Hamilton, quien será interpretado por el experimentado actor Peter Gallagher.

Aunque no hay mayores datos sobre el personaje de Hamilton, se sabe que será uno de los más recurrentes en los próximos capítulos, sobre todo por las conexiones que tuvo con la doctora Ellis Gray. Por lo que muchos esperan que se den varios flashback sobre el pasado de la madre de la protagonista.

Hamilton, además, hará su estreno en el primer episodio de la temporada 18 de “Anatomía de Grey” y su primer encuentro sería con Meredith Grey, de acuerdo a medios locales de Estados Unidos.

¿EN QUÉ PELÍCULAS PARTICIPÓ PETER GALLAGHER?

El actor estadounidense Peter Gallagher, quien dará vida al Dr. Alan Hamilton en la temporada 18 de “Grey’s Anatomy”, tiene una prolífica carrera en cine, televisión y teatro. Empezó desde 1979 y en la actualidad tiene 66 años, cumplidos el 19 de agosto de 2021.

Su primer papel en la televisión fue el de Chuck Haskell en “Guiding Light” (1979). Mientras que su primera película fue “The Idolmaker” (1980), donde interpretó a Caesare. Uno de sus papeles más aclamados es de Buddy Kane en “American Beauty”.

Uno de sus papeles más recordados es el de Sandy Cohen en la serie de televisión “The O.C.”, en 92 episodios. También estuvo en un episodio de “How I Meet Your Mother”, como el profesor Vinick, en 2012. Además, ha participado en las series “Law & Order: Special Victims Unit”, “Grace & Frankie” y “Zoey’s extraordinary playlist”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 18 DE “ANATOMÍA DE GREY”?

La temporada 18 de “Grey’s Anatomy” está programada para el jueves 30 de setiembre, en Estados Unidos, y será transmitida por ABC. En Latinoamérica todavía no hay una fecha oficial sobre su estreno en la televisión por cable y Netflix.

¿REGRESARÁ SANDRA OH A “GREY´S ANATOMY”?

La actriz Sandra Oh dio vida a la inolvidable Cristina Yang en la serie “Anatomía de Grey”. En la actualidad, la actriz ha estrenado “The Chair”, una comedia de la plataforma de streaming Netflix, donde interpreta a Ji-Yoon Kim, y ha dicho que no tiene intenciones de volver a la producción sobre médicos.