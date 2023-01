Sin duda alguna, una de las agrupación de cumbia más queridas en nuestro país es Grupo 5 . En 2006, un joven Marco Antonio Guerrero hizo su debut como cantante de la orquesta, pero no duró más de tres años, luego de que lo despidieran.

El cantante de cumbia se presentó en el podcast del reconocido youtuber Carlos Orozco . Durante el tiempo que estuvo ahí, contó diversos momentos de su carrera musical.

¿Por qué botaron a Marco Antonio Guerrero de Grupo?

Uno de los hechos más importantes que relató por primera vez en la entrevista con Orozco fue el momento en el que lo botaron de Grupo 5.

Según cuenta el cantante, la misma persona quien lo contrató fue quien tomó la decisión de despedirlo por mal comportamiento, mientras estaban realizando un concierto.

“Yo me porté mal y con justa razón no volví. ‘Chico’ me botó porque estaba saturado de mis tardanzas, era muy descuidado, me alocó (el ganar más dinero), no era consciente”, comentó.

Finalmente añadió que “eso le pasa a muchas personas que no están preparadas, pero es algo que te enseñan los años”.

¿Cuándo cantó por primera vez con la agrupación de cumbia?

En la misma entrevista, Marco Antonio contó que Elmer ‘Chico’ Yaipén fue quien lo intó a ser parte de la agrupación de cumbia más conocida en nuestro país.

“Ahí comienza todo, me fui a Monsefú y fui testigo como ‘Chico’ luchaba por el grupo. El cerebro del Grupo 5 es él, sin demeritar el talento de los demás”, contó en el video.

Si bien había recibido la invitación de otra orquesta en ese momento, el dueño le recomendó que se vaya con los Yaipén porque se acomodaba más a su estilo.