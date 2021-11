¿Qué le pasó al amigo de Eduin Caz? Giovanni es el nombre que se ganó un lugar dentro de la familia del vocalista del Grupo Firme. El artista todavía se quiebra al hablar de lo que le sucedió a quien consideraba como un hermano. Por eso, muchos de los seguidores del cantante se han sorprendido porque desconocían esta parte de la historia de vida del popular músico.

Eduin suele tener unas celebradas actuaciones en el escenario con los demás miembros de la agrupación de música ranchera. Sus presentaciones siempre se llenan y los fans de la banda salen satisfechos por lo bailado.

De esta manera, Eduin Caz se ha construido la figura de una celebridad muy segura al momento de cantar frente al público, las cámaras y en otro tipo de eventos. Pero lo cierto es que el cantante también tiene otro lado, el que sufre de la soledad del artista y lo que combate con la presencia de su familia en sus conciertos.

También está el tema que aún es algo muy sensible para él, y que probablemente siempre será así: la muerte de Giovanni, su mejor amigo. En una reciente entrevista con El Gordo y La Flaca, el líder del Grupo Firme abrió su corazón para hablar de quien era su hermano.

Eduin Caz es el vocalista de Grupo Firme. Nació el 30 de julio de 1994 en Culiacán y actualmente tiene 27 años (Foto: Grupo Firme / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE GIOVANNI, EL MEJOR AMIGO DE EDUIN CAZ?

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, contó que su mejor amigo Giovanni, a quien consideraba como su hermano, fue secuestrado y asesinado, un tema que todavía le cuesta comentar, como se pudo notar en su entrevista con el mencionado programa de Univison.

“Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con el cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, manifestó el músico mexicano, conmovido por recordar a la persona que conocía desde pequeño.

Agregó que ahora le cuesta cantar “Ni el dinero ni nada”, una canción que grabó en la casa de Giovanni, que también era como su hogar. “Últimamente no la puedo cantar, es muy difícil, me gana el sentimiento porque se extraña”, dijo. Y agregó que “desde chico yo lo conocí a él, yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro me llevaba con el todos los días, día y noche”.

¿CUÁL ES EL VERDADERO ORIGEN DEL GRUPO FIRME?

Fue Eduin Caz, quien en el 2014 junto a un grupo de amigos decidieron unir sus talentos para empezar a crear una agrupación, que quizás en ese entonces no pensaban tener la repercusión que hoy tienen. Muchos de los fundadores hoy no continúan, pero la esencia y lo que ellos dejaron como legado aún permanece.

El grupo mexicano se creó en Tijuana y hace 7 años aún pasaban desapercibidos para el público. Fue recién en 2018 cuando Grupo Firme saltó a la fama con los sencillos “Pídeme”, “El Roto” y “Juro Por Dios”. A partir de ese momento se desataría su fama a nivel internacional y comenzarían a realizar giras por diferentes países de la región.

Tenemos que dejar en claro que el Grupo Firme en sus inicios no se llamó así. Esta banda cuando comenzó se le conoció como el “Grupo Reto Sierreño”. Después de algunos años cambiarían a otro el cual era el “Grupo Fuerza Oculta”; siendo el Grupo Firme el que finalmente quedó.

Eduin Caz y algunos integrantes del Grupo Firme no han podido escapar del poder de las redes sociales. Por esta vía han circulado algunos videos en donde se ve al líder de la banda junto a un grupo de amigos, ensayando hace muchos años atrás con apenas 3 o 4 instrumentos.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN MÁS ESCUCHADA DEL GRUPO FIRME?

Uno de los éxitos más escuchados del Grupo Firme es la canción “Yo ya no vuelvo contigo”, el dueto que hicieron con Lenin Ramírez. La canción, en 2021, superaba los 425 millones de visualizaciones en YouTube.

¿POR QUÉ EDUIN CAZ ELIMINÓ SUS PUBLICACIONES DE INSTAGRAM?

La razón que habría llevado a Eduin Caz eliminar u ocultar las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram sería porque desea renovar su trabajo, el cual reflejó en las fotografías y videos que compartió nuevamente. Tal como lo muestra junto a Maluma, con quien tendrá un proyecto.

Asimismo, quiere resaltar que lo más importante para él siempre será su familia, motivo por el cual subió el bautizo de su pequeña, acompañado de sus seres queridos.

Hasta el momento, el vocalista de Grupo Firme no se ha pronunciado al respecto, solamente en una de sus historias de Instagram mencionó que “después de tanta fiesta le gustaría calmarse un poco y dejar el alcohol”.