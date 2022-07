Fueron los exponentes musicales más laureados luego de Karol G, la máxima ganadora de los Premios Juventud con 9 preseas. Grupo Firme tuvo una participación protagónica en el evento que celebra a los mejores intérpretes del género urbano, pero no solo a la hora de recibir el galardón, sino a lo largo de toda la gala. La banda de música regional mexicana, con su líder Eduin Caz, tuvieron un rol estelar durante toda la premiación.

Para comenzar Caz, el principal vocalista de la agrupación, tuvo la responsabilidad -junto a Danna Paola, Clarisa Molina y Prince Royce- de conducir la ceremonia, pero luego junto a los demás miembros de la banda llevaron a cabo su puesta en escena.

Y no solo para recibir los cuatros premios que se adjudicaron: “Mejor Canción Regional Mexicana”, por “Ya supérame” (en vivo); “Mejor Colaboración Regional Mexicana”, por “En tu perra vida”, en colaboración con Lenin Ramírez; “Mejor Fusión Regional Mexicana” (Género Regional Mexicano mezclado con otro género musical), por “Cada quien”, en colaboración con Maluma; y “Grupo o Dúo Favorito del Año”.

La banda en completo tras la ceremonia y con los premios ganados (Foto: Grupo Firme / Instagram)

GRUPO FIRME RINDIÓ TRIBUTO A LA EXTINTA JENNI RIVERA

En una de las secuencias más esperadas por los televidentes y la organización de la décimo novena edición de los Premios Juventud, Grupo Firme se encargó del tributo a la recordad cantante mexicana Jenni Rivera, a 10 años de su partida.

Acompañados del otro grupo de mayor influencia en el regional mexicano en la actualidad, Banda MS de Sergio Lizárraga, el elenco que comanda Eduin Caz representó las mejores canciones de “La diva de la banda”, entre las que sobresalieron: “No llega el olvido”, “Inolvidable”, “Basta ya” y “Ya lo sé”.

El público que se dio cita al coliseo en donde se realizó el evento y la gente desde sus hogares aplaudieron a rabiar tras la performance de las dos agrupaciones de México, en el momento más emotivo de toda la ceremonia, que este año se realizó en San Juan, Puerto Rico.

El momento en que Banda MS y Grupo Firme se unieron para rendirle homenaje a Jenni Rivera (Foto: Premios Juventud / Instagram)

GRUPO FIRME USÓ EVIDENTE PLAYBACK EN LOS PREMIOS JUVENTUD

En otro parte de la premiación, el Grupo Firme fue invitado al escenario para encandilar a los oyentes con sus mejores temas. Así, ataviados al estilo de la película “Matrix”, pero con sombreros y botas, interpretaron “El tóxico”, “En tu perra vida” y “Ya supérame”.

No obstante, Eduin Caz, AB Luna, Jhonny Caz, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho, Christian Téllez y Fito Rubio, quienes dieron lo mejor de sí en la tarima, no repararon en un detalle: las baquetas de Fito, quien no las traía consigo en una canción simuló estar tocando la batería a pesar de no tener nada entre las manos.

El descuido fue grabado e internautas lo viralizaron rápidamente. Por ahora, las celebs de Tijuana no se han pronunciado al respecto de este hecho, que debería quedar en una simple anécdota vergonzosa.