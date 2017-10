Halloween: Emily Ratajkowski enciende las redes con sexy disfraz [VIDEO y FOTOS]

Emily Ratajkowski no deja de enamorar a sus fanáticos de Instagram, y más aún si se trata de Halloween. Es así que se lució con un sexy disfraz que dejó al descubierto sus más sensuales atributos.

La modelo y actriz de 26 años se mostró con un una blusa de red transparente de pronunciado escote. Para ocultar sus partes íntimas, Emily Ratajkowski se puso cinta adhesiva oscura en forma de aspa sobre los pezones.

Con menos de un día de publicada, la fotografía de Emily Ratajkowski obtuvo más de 700 mil ‘likes’ y cientos de comentarios que alagaron su exótica belleza. ‘Estoy en shock’, ‘El mejor disfraz de Halloween’, ‘Te ves hermosa’, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Emily Ratajkowski asistió a una exclusiva fiesta de Halloween en Los Ángeles. Sin embargo, unas horas antes la diva de las redes sociales compartió con sus seguidores algunas fotos de infarto de años atrás.

Boo 👻 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 10:02 PDT

Allí se ve a la novia de Jeff Magid en unas tomas caseras que la muestran en ropa interior. Asimismo, también posteó una imagen suya de un viaje a Marrakech donde se la ve sin brasier y con una bata azul que le tapa los senos.

Emily Ratajkowski levantó polémica hace poco luego de que una revista francesa editara una foto suya para reducirle los labios y levantarle los pechos. ‘Todos tenemos inseguridades sobre las cosas que nos hacen diferentes a un ideal típico de belleza. Yo, como tantos de nosotros, intento cada día superar esas inseguridades’, dijo la modelo.

Asimismo también le pidió a los magnates de la moda que finalmente aprendan a dejar de ‘ahogar’ las cosas que nos ‘hacen únicos’ y celebrar la ‘individualidad’. ‘Todo el mundo es hermoso a su manera’, aseguró Emily Ratajkowski.

La hermosa actriz y modelo alcanzó la fama en el 2013, cuando apareció desnuda en el videoclio Blurred Lines de Robin Thicke. Desde ese momento incursionó en el mundo de la actuación con películas como Gone Girl y We Are Your Friends.

Emily Ratajkowski para DKNY.

