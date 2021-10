La tragedia ocurrida en el set de “Rust” -que resultó en la muerte de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, y lesiones al director de la misma, Joel Souza- ha dejado conmocionados a todos, pero sobre todo a aquellos que participan en la cinta.

Tal es el caso del actor Jensen Ackles, uno de los protagonistas de la película que es recordado por su papel de Dean Winchester en la serie “Supernatural”, quien usó su cuenta de Instagram para manifestar su sentir por la muerte de la profesional, quien fue asesinada de manera accidental por Alec Baldwin.

“Ni siquiera estoy seguro de por dónde empezar. Esta ha sido una tragedia de proporciones épicas que todos todavía estamos procesando”, inició en el extenso mensaje que compartió en la red social, para luego contar una anécdota que involucraba a la víctima.

“A principios de la semana pasada, me sentí obligado a decirle a Halyna lo increíble que pensaba que era. Le dije lo increíble que pensaba que eran sus tomas de cámara y lo emocionante que era verla trabajar a ella y a su equipo. Verdaderamente. Ella se rió y me dio las gracias y me dio un abrazo”, contó.

“Siempre estaré agradecido de haber tenido ese momento. Tenía un coraje y una pasión que contagiaron a toda la tripulación de arriba hacia abajo. Ella fue una inspiración. Mi corazón y mis oraciones están con el esposo, el hijo de Halyna y el resto de su familia”, manifestó la estrella.

Ackles culminó el post indicando: “Simplemente no hay suficientes palabras para expresar la inmensa pérdida que es esta. Todos los que la conocimos y admiramos la extrañaremos increíblemente”, y luego hizo un llamado a sus seguidores a que hagan donaciones en memoria de la mujer.

Muerte accidental

El deceso de Halyna Hutchins ocurrió el pasado jueves, durante la filmación del western “Rust” que se llevaba a cabo en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos ubicado en la localidad de Santa Fe, estado de Nuevo México.

Alec Baldwin disparó un arma de utilería que estaba cargada con balas verdaderas. El hecho acabó con la vida de la directora de fotografía de la cinta, quien falleció casi instantáneamente debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, Joel Souza, director de la cinta, solo resultó herido.

“El departamento del sheriff del condado de Santa Fe confirma que dos individuos fueron baleados durante el rodaje de una escena en el set de la película del oeste ‘Rust’”, detalló el despacho en un comunicado. El hecho viene siendo investigado por las autoridades y hasta el momento, no se han presentado cargos contra el actor.

Por su parte, la productora Rust Movie Productions emitió un comunicado señalando que las grabaciones del largometraje se han detenido por el momento. “La seguridad de nuestro elenco y equipo sigue siendo nuestra principal prioridad”, señala el pronunciamiento.

VIDEO RECOMENDADO

‘Apoteósico’ dedica su salto desde la altura a Gisela Valcárcel

null null