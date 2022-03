Hande Erçel y Kerem Bürsin se separaron. Aunque los actores no han salido a confirmar la noticia, sus acciones en redes sociales anuncian el fin del amor que comenzó en las grabaciones de “Love Is in the Air”. Cada uno ha tomado su camino; la actriz, por ejemplo, ha viajado a Londres. Es Erçel quien ha sido noticia los últimos días a raíz de las declaraciones de Murat Dalkılıç, uno de sus exnovios, tras los rumores de su soltería.

Murat Dalkılıç y la protagonista de “Love Is in the Air” fueron pareja entre el 2017 y 2020. Durante esos tres años, la pareja fue una de las queridas en Turquía, incluso, llegaron a comprometerse en febrero del último año. Desafortunadamente, la relación no llegó a tener futuro y no pudieron llegar al altar. Erçel y Dalkılıç terminaron en agosto de 2020.

Tras el fin de su relación, Hande Erçel comenzó su romance con Kerem Bürsin. Desde entonces, hasta finales de 2021, cuando salieron los rumores de su separación, la pareja granó mucha popularidad y fue aceptada rápidamente por los fans, quienes ahora muestrans su tristeza por el fin del amor. Pero, ¿qué dijo Murat Dalkılıç al respecto?

Tras un año de relación, Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían terminado. La actriz ahora está tratando de aliviar el dolor (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE HANDE ERÇEL CON MURAT DALKILIÇ?

Si bien la actriz no ha dicho nada respecto al final de su relación con Kerem Bürsin, el que sí se atrevió a dar su opinión es su expareja, el músico Murat Dalkılıç, quien reveló cómo es su relación actualmente con ella.

Como se recuerda, Dalkılıç, tras terminar con Hande Erçel, salió con su amiga y compañera de reparto, Sitare Akbaş. Esta situación habría hecho que ambas actrices pusieran fin a su amistad, según los medios turcos. Además, señalaron que la protagonista de “Love Is in the Air” no quería saber nada de su exnovio.

No obstante, el propio Murat Dalkılıç se encargó de negarlo. Al ser consultado sobre un posible encuentro con Hande Erçel en las últimas semanas dijo: “No la vi, no nos cruzamos. Recién me entero por ti (que coincidieron en un mismo lugar)”, señaló a la prensa el músico.

“Si la hubiera visto, nos habríamos saludado, habríamos hablado. No tenemos problemas. La relación y los sentimientos quedaron en el pasado. No hay resentimiento, no nos hemos visto desde entonces (desde que terminaron)”, dijo Dalkılıç sobre su relación con la actriz.