Hande Erçel y Kerem Bürsin eran, hasta hace algunos meses atrás, una de las parejas más sólidas y famosas del ambiente artístico de Turquía. La pareja que se conoció durante las grabaciones de “Love Is in the Air” compartieron momentos inolvidables e incluso vivieron juntos en una casa que fue adquirida por la actriz que hizo el papel de Eda Yildiz. Esta propiedad se ubica en la ciudad de Estambul (Turquía).

La telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) no solamente ha logrado conquistar varios países con una historia de amor y comedia, sino que también ha dado mucho que hablar porque fue el lugar donde nació el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Fue en abril del 2021 cuando los protagonistas de “Love Is in the Air” oficializaron su relación luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público.

Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la telenovela “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

En todo momento los dos artistas demostraron el gran respeto y amor que se tenían, aunque desde hace algunos meses atrás -en redes sociales- se han oído versiones de que su relación sentimental habría terminado debido a algunos detalles que han incrementado las sospechas. Hay que precisar que ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado estos rumores.

Lo que sí se ha confirmado es que Hande Erçel compró una mansión en Estambul (Turquía).

LA MANSIÓN QUE COMPRÓ HANDE ERÇEL Y QUE COMPARTIÓ CON KEREM BÜRSIN

Hande Erçel y Kerem Bürsin también se caracterizaron por mantener en privado algunos detalles de su relación; sin embargo, se ha dado a conocer que a principios del 2021 la mencionada actriz adquirió una mansión en la ciudad de Estambul.

Dicha información fue emitida por Divinity y el impresionante inmueble ha sorprendido a sus miles de fans quienes han podido ver algunos de los espacios de esta casa gracias a que Hande ha publicado algunas de sus fotografías en las redes sociales. El referido portal también asegura que la actriz hizo firmar un contrato de confidencialidad a la empresa de diseño que contrató.

Hande Erçel es una reconocida actriz turca (Foto: Hande Erçel / Instagram)

En las imágenes donde aparece la actriz también se aprecia los ambientes de la gran mansión que es de su propiedad donde habría vivido junto a Kerem Bürsin. En algunas fotos se puede ver que los espacios de la mansión son amplios, con gran iluminación y con techos muy altos.

En esta foto se puede apreciar cómo es la vivienda de la actriz (Foto: Hande Erçel / Instagram)

Si se habla del estilo de la vivienda, se puede decir que combina el estilo más industrial con uno más tradicional. Entre los materiales que se han podido ver están el metal, hormigón y colores más claros.

Otro de los ambientes de la casa donde aparece Hande Erçel (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN VIVIERON EN ESA MANSIÓN?

Esta impresionante mansión también habría sido el lugar elegido por Hande y Kerem para pasar su cuarentena cuando resultaron contagiados por el COVID-19 en enero del 2022, según el portal Divinity.

Tras ello, la pareja pudo recuperarse de la enfemerdad para continuar con su vida con normalidad y realizando sus proyectos pendientes.