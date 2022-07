Disney Plus llegó desde el 14 de junio a Turquía, donde la plataforma de streaming se expande de la mano de las producciones otomanas, que cuentan con famosos actores. Una de ellas es Hande Erçel, quien ha aparecido en una de las promociones.

La actriz turca se hizo de fama internacional por su la protagonista de “Love is in the air” donde conoció a Kerem Bursin, con quien tuvo una relación y que, al parecer, están camino a una reconciliación.

Diney ha venido haciendo pequeños adelantos y confirmaciones de cuáles serán los títulos televisivos que estarán en la plataforma y, en septiembre, se espera que se vuelva a hacer un gran anuncio de las nuevas ficciones que están por llegar. En una de ellas veremos de nuevo a Hande.

¿HANDE ERÇEL ESTARÁ EN DISNEY PLUS?

Así es. Hande Erçel estará en Disney+, aunque no como la plataforma quería al comienzo. Y es que a principios de año, la actriz rechazó un proyecto que contenía una escena pasional que debía ser protagonizada por ella.

La actriz había anunciado que se tomaría su tiempo para escoger un papel con el que esté de acuerdo y parece que, al fin, lo encontró. Todo indica que muy pronto se desvelarán nuevas noticias sobre su papel en la serie El Turco, lo nuevo de Can Yaman para Disney+.

Hande Erçel será la nueva figura de Disney Plus (Foto: Hande Erçel/Instagram)

Como prueba de que Erçel está en Disney Plus es que aparece en un spot vinculado con “Up”, lo que descarta los rumores sobre la ausencia total de la intérprete en los proyectos de la plataforma.

🇹🇷🔊 Nuevo anuncio de Disney Plus con la bella #HandeErçel como protagonista.pic.twitter.com/XOufyS7ZyD — Series Turcas España (@Turcas_Es) July 6, 2022

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 28 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012. Además, en diciembre de 2020 fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.