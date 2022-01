Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, gracias a su rol protagónico en “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original). Es muy común que, debido a que los focos se centran en ella, cada cierto tiempo salgan a la luz rumores de algunas posibles rivalidades con otras colegas. Este es uno de esos casos.

Hace algún tiempo, salieron especulaciones, sobre todo, en redes sociales; sobre una supuesta pelea entre las actrices Hande Erçel y Burcu Özberk, a esta última, todos la conocemos por su protagonismo en “Amor, lógica, venganza”, (“Ask Mantik Intikam”). Pero, ¿realmente están enemistadas? La propia actriz recordó esos momentos.

¿HANDE ERÇEL Y BURCU ÖZBERK ESTÁN PELEADAS?

De acuerdo con medios turcos, hubo rumores que señalaban que Hande Erçel y Burcu Özberk, en realidad no eran amigas y la segunda se había sentido ofendida por ello. Lo cierto es que la propia actriz de “Ask Mantik Intikam” reveló a la prensa que eso era completamente falso.

Hande Erçel y Burcu Özberk (Foto: Burcu Özberk/Instagram)

Luego de unas vacaciones de dos semanas en Chipre, Özberk habló con la prensa y habló de las cosas buenas que le ocurrieron en 2021 y los grandes sueños que tiene planeado para este nuevo año. Además, la actriz recordó los rumores de que estaba ofendida con su amiga cercana Hande Erçel.

De hecho, Burcu Özberk afirmó que no estaba al tanto de estos “chismes”, y mencionó que su amistad con Hande Erçel es muy diferente.

“Estamos en un sector así, estamos en un lugar así... Estamos en Estambul, cerca la una del otra, pero ella tiene mucho trabajo y yo también. Inevitablemente, no siempre nos vemos”, señaló para luego agregar que “esto no quiere decir que no hablemos. Nos queremos mucho. Tenemos un vínculo muy especial. Nunca cambiará”, puntualizó.

Así Burcu Özberk puso punto final a los rumores que iniciaron, según ella misma, luego que saliera una noticia que no se había reunido con la actriz durante algunos meses y que su amistad había llegado a su fin. Cosas que eran totalmente falsas.

Hande Erçel y Burcu Özberk son muy buenas amigas (Foto: Burcu Özberk/Instagram)

CÓMO SE CONOCIERON HANDE ERÇEL Y BURCU ÖZBERK

Las dos actrices se conocieron cuando protagonizaron la serie “Güneşin Kızları”, uno de los programas más populares de 2015. Gracias a esta producción, lograron un gran salto en sus carreras y fueron promovidas a roles protagónicos.

Hande Erçel y Burcu Özberk, que también ganaron muchos fans gracias a dicha serie turca, se volvieron tan populares hasta el punto de que los siguen con cada paso que dan. Pero “Güneşin Kızları” no les trajo solo trabajo, sino también amistad. De hecho, son muy buenas amigas y se llaman cariñosamente como “My Twin”.

En una ocasión, Özberk dijo sobre Erçel: “Creo que es genial saber que hay alguien que te entiende y te escucha al otro lado del teléfono”. Y agregó: “Estaba sola cuando vine aquí. Hande vivía con su hermana Gamze. Hicimos una amistad muy linda. Es necesario no olvidar este tipo de cosas”.