¿Se acabó la amistad? Hace algunos meses la prensa turca daba cuenta que Hande Erçel fue vista en Londres junto a Kaan Yıldırım, fortaleciéndose así la hipótesis de que entre los artistas había algo más que una amistad. Sin embargo, algunos detalles que se han conocido demostrarían que las cosas no estarían muy bien entre ambos. Conoce aquí todos los detalles.

Durante el 2021 la actriz Hande Erçel junto al actor Kerem Bürsin mantuvieron un romance durante varios meses y fueron considerados como una de las parejas más famosas y sólidas del momento. Su relación amorosa inició cuando ambos protagonizaron la telenovela “Love Is in the Air”.

A finales de ese mismo año se oyeron muchos rumores de que todo habría terminado entre ellos. Hasta la fecha ninguno de los dos artistas ha confirmado o negado tal versión.

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Pero lo que sorprendió a los miles de fanáticos de Hande Erçel fue cuando fue vista junto al artista otomano Kaan Yıldırım desde los primeros meses del 2022.

En una oportunidad, según reportaron algunos medios, fueron vistos saliendo de un bar de Emirgan (Estambul) y en otra ocasión paseando por Londres. Sin dejar de mencionar que fueron vistos en la presentación de una nueva colección de joyas.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA AMISTAD ENTRE HANDE ERÇEL Y KAAN YILDIRIM?

Durante los últimos meses Hande Erçel y Kaan Yıldırım fueron vistos en distintas ocasiones y a pesar que nunca se confirmó que entre ambos había algo más que una amistad, al parecer todo habría terminado.

Uno de los detalles que ha alarmado a los fans de la actriz Hande Erçel y que, supuestamente, demostrarían cierto distanciamiento entre ellos es la actitud de la artista turca. Esto según lo señalado por Divinity.

Kaan Yıldırım es un actor turco al que se le ha vinculado con la actriz Hande Erçel (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

Y es que -según Divinity- ahora la actriz ya no desea acudir a los eventos al ver la presencia de Kaan Yıldırım. Esto habría ocurrido cuando Hande Erçel se dirigía a Çeşme para asistir a una invitación pero tuvo que cancelarla horas antes al saber que iría Kaan.

¿Cuál es el motivo? El referido medio también indica que el principal motivo es que Kaan Yıldırım habría sido visto con otra actriz llamada Tuğçe Açıkgöz en actitud llamativa. Ellos habrían estado al interior de un local por lo que los paparazzis no dudaron en fotografiarlos.

Tuğçe Açıkgöz es una reconocida actriz turca (Foto: Tuğçe Açıkgöz/Instagram)

SIMPLEMENTE AMIGOS

Hande Erçel aseguró, en su momento, que ella y Kaan Yildirim solamente eran amigos, por lo que muchos creen que si esta versión es real, entonces el actor podría estar ilusionado con otra persona.