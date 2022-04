Poco tiempo después de terminar su relación con Kerem Bürsin, a inicios de 2022, la actriz Hande Erçel comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Kaan Yıldırım, el actor turco con quien compartió créditos en “Halka”. Los rumores de su nuevo romance han hecho que la prensa la aceche en cuanto lugar público aparezca y, por consiguiente, sea cuestionada al respecto.

MÁS INFORMACIÓN: Estos son los otros novios que tuvo Hande Erçel antes de Kerem Bürsin

De hecho, a Hande Erçel se le ha buscado una nueva pareja desde que culminó su relación de ensueño con el coprotagonista de “Love Is in the Air”, pero es a partir de ser vista con Kaan Yıldırım que las preguntas comenzaron a ser incómodas para la actriz.

De acuerdo con los medios turcos, Erçel y Yıldırım estuvieron en un club nocturno toda la noche y salieron el lugar a primera hora de la mañana. Tras ser captados juntos fueron sorprendidos por los reporteros y la actriz turca prefirió guardar silencio.

Hande Erçel se ha mostrado esquiva cuando le preguntan sobre Kaan Yıldırım (Foto: Hande Erçel/Instagram)

LA PREGUNTA QUE INCOMODÓ A HANDE ERÇEL

Una de las preguntas que le vienen haciendo a la actriz es si ella y Yıldırım ya son novios. Pregunta que ha incomodado a Hande Erçel y que se rehúsa a responder. Ambos actores se conocieron en 2019, cuando graban “Halka” y, según medios turcos, se habrían reencontrado recientemente y habría saltado la chispa.

¿Qué han dicho los actores sobre los rumores? Hasta el momento, ni Erçel ni Yıldırım se han pronunciado sobre ello, pero ese hermetismo no ha hecho más que avivar las especulaciones que comenzaron a finales de marzo.

Los rumores sobre el romance de la pareja iniciaron tras ser captada en el barrio de Emirgan, en Estambul, subiendo al mismo automóvil del actor turco y a la misma hora de la mañana. Al verse sorprendidos por la prensa, la pareja se mostró incómoda.

No es la primera vez que la vinculan con alguien

Hace unas semanas salieron rumores sobre una posible relación de Hande Erçel con Atasay Kamer, pero la actriz se apresuró a desmentir el romance a través de su entorno más cercano. En esta ocasión, sin embargo, la estrella turca hasta ahora, diez días después de iniciada las especulaciones en la prensa, ni confirma ni desmiente su supuesta relación con Kaan Yıldırım.

Incluso, a su llegada al aeropuerto, tras una escapada con su hermana Gamze a Milán, Hande ha esquivado las preguntas y daba evasivas. “No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento”, señaló a la prensa.