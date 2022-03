¿Hay una luz de esperanza? Si bien a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, los protagonistas “Love Is in the Air”, no se les ha vuelto a ver juntos desde finales del 2021, ellos aún no han confirmado el final de su mediática relación. Sus seguidores esperan que se puedan reconciliar, basados en que aún mantienen en sus redes sociales fotos de su historia, ¿el amor aún estará en el aire?

MÁS INFORMACIÓN: A qué se debe que Hande Erçel y Kerem Bürsin no confirmen el final de su relación

El romance se confirmó en abril del 2021, luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se habían convertido en una de las parejas más sólidas y populares, por ello sus seguidores insisten en la reconciliación.

Si bien las pistas apuntan a que los actores de “Love Is in the Air” ya no están juntos, ellos aún mantienen en sus cuentas de Instagram fotos juntos, que grafican su historia de amor.

¿QUÉ FOTOS MANTIENEN JUNTOS HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

Los protagonistas de la exitosa comedia romántica “Love Is in the Air”, Hande Erçel y a Kerem Bürsin, si bien no se muestran juntos y tampoco interactúan en las redes sociales como solían hacerlo, aún se siguen en las cuentas de Instagram, donde todavía tienen algunas fotos que documentan cuando brillaban juntos.

La pareja ha retirado muchas fotos, pero una que mantienen en común, es una publicada el 31 de diciembre de 2020. Las estrellas cerraron el año con una imagen blanco y negro en la que ambos aparecen vestidos de traje en una imagen de blanco y negro donde él aparece con una cámara fotográfica en la mano. “Algunas sorpresas antes del Año Nuevo”, dice el post. Sus seguidores mandan mensajes pidiendo a la pareja que regresa: “Los amo a ambos”, “Vuelve con ella”, “Son la mejor pareja”, se lee.

Estas es la imagen más reciente que mantiene Kerem Bürsin con Hande y es de diciembre de 2020 (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Es imagen, precisamente es la publicación más reciente que Kerem Bürsin tiene con Hande Erçel, cuando aún no se sospechaba que había una relación entre ambos, pero la química era evidente.

En cuenta a Hande, su publicación más reciente con el actor es una que data del 3 de abril de 2021, cuando la pareja está vestida de negro y ella tiene una peluca. Su post dice socios en el crimen. Esa imagen, sin embargo, ha desaparecido de la cuenta de Kerem.

El detalle en la cocina de Hande Erçel. (Foto: Instagram/ Hande Erçel)

Luego le sigue el post de la foto con la cámara, la portada de la revista “Hello!, del 30 de diciembre de 2020.

Hande Erçel y a Kerem Bürsin, una pareja de portada (Foto: Hande Erçel /Instagram)

Hande publicó el 5 de agosto de 2020, un par de meses después de estrenada la telenovela, una imagen con Kerem en la que ella indica que estaban esperando el trailer @sencalkapimi(”¡¡esperamos el tráiler!!”). Esa imagen ya no la tiene el actor. Luego la actriz tiene una más donde la pareja promociona la telenovela “Sen Çal Kapımı”, además de un par de imágenes promocionales.

Kerem Bürsin y Hande Erçel en una foto posteada en agosto de 2020 (Foto: Instagram/ Hande Erçel)

Kerem tampoco tiene muchas fotos, pero recuerdan los buenos momentos de la dupla turca que alcanzó fama internacional. El 30 diciembre publica una el la revista Hello!, distinta a la portada que tiene Hande.

Hande Erçel y a Kerem Bürsin durante sesión para la revista Hola! (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

El actor mantiene la imagen posteada en octubre 2020, donde escribe “¡Que tengan un buen fin de semana gente”. Las otros dos fotos que mantiene son promocionales de la telenovela, en la que aparecen una puesta de sol y tomándose una selfie.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿QUÉ FOTO CONFIRMÓ SU RELACIÓN?

Sin duda alguna, las fotos que todos los fanáticos extrañarán y que ya no están las cuentas de los actores de “Love Is in the Air”, son la del maravilloso viaje a Maldivas, donde se confirmó el romance de Hande Erçel y a Kerem Bürsin.

El viaje ocurrió a mediados de 2021, cuando viajaron la familia de la actriz para celebrar el primer año de su sobrina. Bürsin y Erçel fueron captados en el mismo hotel y publicaron algunos mensajes crípticos que sugerían una complicidad entre los dos.

Hande Erçel y Kerem Bürsin, en una imagen en Maldivas que confirmó su relación (Foto: Hande Erçel)

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

La pareja protagonista de “Love Is in the Air”, según los medios otomanos, se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.