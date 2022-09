Hande Erçel reaparece. La actriz, una de las más famosas de Turquía, que alcanzó la fama internacional con la telenovela “Love Is in the Air”, viene atravesando uno de los momentos más duros de su vida, debido que a su sobrina Mavi, de apenas 2 años y 8 meses, le diagnosticaron cáncer. La artista no ha pronunciado sobre el tema, pero, después de una larga ausencia en las redes, subió una imagen. ¿De qué se trata?

La niña, que nació a finales del 2019, se hizo conocida porque, además de ser la sobrina de Erçel, se había robado el corazón de Kerem Bursin, quien fue pareja de la actriz, a quien conoció en la famosa “Love is in the air”.

La familia Hande Erçel indicó que la noticia sobre la salud de la menor ha sido un shock y no es para menos porque, además, llega a casi cuatro años del fallecimiento de Aylin Erçel, la madre de las hermanas Erçel, quien no pudo ganarle la batalla al cáncer.

¿CÓMO FUE LA REAPARICIÓN DE HANDE ERÇEL?

La actriz Hande Erçel no se ha pronunciado sobre el delicado tema de salud de su sobrina Mavi, a quien le diagnosticaron cáncer. La familia ha dejado claro que quiere mantener el tema en privado.

La última publicación de la actriz es precisamente con la pequeña y tiene como fecha el pasado 26 de agosto. Hande escribió: “El cabello hermoso de Mavi y mi energía navideña favorita en familia”️. En la foto aparece la actriz y parte del cabello de la menor. Luego, el 30 de agosto, apareció en una publicación que subió su hermana Gamze, donde aparece posando con su sobrina afuera de una cafetería.

Hande Erçel.dedicó un post a su sobrina Mavi (Foto:Hande Erçel/Instagram)

Casi un mes después de esas publicaciones, lapso en el que la actriz se mantuvo en silencio, alborotó las redes al subir una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene 29 millones de seguidores.

Se trató de una foto en la que aparece sonriente con una tarjeta y un arreglo floral. Pero no se trata del regalo de un galán, ya que la actriz etiquetó a la empresa de ropa de la que es imagen. La publicación, sin embargo, alegró a los aficionados que echaban de menos a Hande Erçel.

Su hermana Gamze hace una semanas explicó que, aunque quieren mantener un perfil bajo en estos momentos, hay compromisos y contratos que cumplir, por lo que a veces suben algunas publicaciones en sus redes sociales.

Hande Erçel.reapareció en las redes sociales con esta foto (Foto:Hande Erçel/Instagram)

¿QUÉ LE PASÓ A LA SOBRINA DE HANDE ERÇEL?

Hande Erçel pasa por un duro momento, debido a que su sobrina, Mavi, quien es hija de su adorada hermana Gamze, ha sido diagnosticada con cáncer. En medio de rumores y especulaciones que circulaban en los medios turcos sobre el tema, la hermana de la artista, que también se ha hecho famosa, decidió publicar un comunicado en su cuenta de Instagram confirmando que la pequeña está enferma.

“No teníamos intención de hacer una declaración. Pero para aquellos que preguntan por nosotros, estamos bien. Hace dos semanas comenzamos un proceso de curación para nuestra hija, Mavi. Pasamos el shock, estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo y transitar todo el proceso de la mejor manera”, escribió en la red social, donde tiene 4.3 millones de seguidores.

Gamze mencionó, además, que el proceso de recuperación de su hija se va a mantener en secreto y agradeció a la prensa que no ha tocado el tema. Algunos han informado que Gamze Erçel y su esposo, Caner Yıldırım, habrían decidido buscar atención médica al observar una hinchazón anormal en el abdomen de su hija. De momento, no sabe qué tipo de cáncer tiene la menor.

¿HANDE ERÇEL Y SU APOYO A LOS NIÑOS CON CÁNCER?

Debido a que la madre de Hande Erçel falleció de cáncer el 10 de enero de 2019, con solo 48 años, la actriz asumió un compromiso en la lucha contra esta enfermedad. Se convirtió en embajadora de buena voluntad de Kansersiz Yasam (Vida sin cáncer) y en noviembre de 2021, con motivo de su 28 cumpleaños, pidió a sus fans que hicieran una donación a esa organización sin ánimo de lucro que apoya a los niños sufren cáncer y sus familias.