La saga de “Harry Potter” es una producción cinematográfica de culto. Ha marcado a millones de espectadores en el mundo y sigue siendo recordada con cariño por el público en general. Sin embargo, no todos sus actores estuvieron animados en formar parte de esta serie de cintas. Uno de ellos es el desaparecido Alan Rickman, el actor que terminó dando vida a “Severus Snape”. Entérate cómo lo convencieron.

Sin duda, muchos recordamos al intérprete británico por su papel como el profesor de pociones que siempre imponía un poco de miedo a sus alumnos , aunque para que el artista acepte el personaje toda la producción tuvo que trabajar en conminarlo.

En una entrevista con “AV Club”, Chris Columbus, director de las primeras dos películas de “Harry Potter” contó cómo fue el proceso para acabar de convecer a Rickman de que él era el indicado para dicho papel.

Alan Rickman en el papel de "Severus Snape" (Foto: Warner Bros)

ASÍ CONVENCIERON A ALAN RICKMAN DE QUE SEA “SEVERUS SNAPE” EN LA SAGA DE HARRY POTTER

Chris Columbus detalló que tras pensar en Alan Rickman como Severus, el actor no quería interpretarlo debido a que no quería ser encasillado como un villano más, ya que en casi toda su carrera había realizado este tipo de papeles.

“Me acuerdo bien de que el productor David Heyman y yo tuvimos reuniones con él. Salimos a cenar con Richard Harris para convencerle, y lo mismo con Maggie Smith (…), con Alan Rickman también, y se mostró reacio porque no quería ser encasillado como un villano tras haber actuado en la película ‘La jungla de cristal’ y, supongo, que tras ‘Robin Hood, príncipe de los ladrones’”, expresó.

Debido a que ninguno convencía a Alan, Columbus le platicó la situación a J.K Rowling, quien se reunió con el actor.

“J.K. Rowling lo llevó a cenar y le contó algo sobre lo que iba a suceder con Snape a lo largo de la franquicia y, especialmente, en el séptimo libro (…) Así que cuando estábamos en el set, él hacía pequeños gestos en su actuación que no podía entender de dónde provenía o su razón de ser. Me acercaba después y le preguntaba: ‘¿Qué ha sido eso?’, y él decía ‘¡Oh, lo sabrás cuando leas el séptimo libro’. Y yo estaba como ‘Bueno, pero eso no me ayuda ahora que estoy con la primera película’”, narró el director.

J.K. Rowling, la mente maestra detrás de toda la saga de Harry Potter (Foto: AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ ALAN RICKMAN, “SEVERUS SNIPE” DE HARRY POTTER?

Rickman murió el 14 de enero de 2016 a los 69 años de edad a causa de un cáncer de páncreas, pero su batalla comenzó mucho antes, en 2005, entre la cuarta y quinta parte de la saga del joven mago.