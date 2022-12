En las últimas semanas, el británico Harry Styles ha ido deleitando a sus millones de seguidores en cada uno de sus conciertos por todo Latinoamérica. No obstante, una curiosa observación hecha en redes sociales pondría en jaque la presencia y vitalidad del intérprete de “Sign of the times”. ¿De qué se trata?

No cabe duda de que el ex “One Direction” es uno de los artistas del momento de la industria musical. Sus millones de reproducciones en plataformas de streaming avalan su creciente carrera en el género del pop.

El británico viene realizando una gira por todo Latinoamérica (Foto: @harrystyles).

Sin embargo, una curiosa teoría por parte de sus seguidores pondría en jaque su imagen ante los medios. Y es que se rumora que el cantautor británico estaría quedándose calvo.

¿HARRY STYLES ESTARÍA CALVO? FOTOS PROBARÍAN ESO

Si bien la vida artística de Harry Styles siempre ha sido ejemplar, existen varios fanáticos que tratan de encontrarle hasta la más mínima falla para dejarlo en falso ante el ojo mediático.

Los rumores empezaron en el sitio web “Deux Moi”, donde se afirmó que la estrella del género pop estaría quedándose sin cabello y usando una peluca de manera encubierta. Tal teoría no pasó desapercibida en internet y hasta se viralizó en redes sociales como TikTok.

De acuerdo a rumores, el cantante británico estaría quedándose calvo y recurriendo a pelucas (Foto: @gabrielle0k / TikTok, @luu.creziaa / TikTok, @sophie.anderz / TikTok y @abicaneeeeee / TikTok)

De manera fugaz, cientos de fanáticos aseveraron estar de acuerdo a lo dicho por el espacio web, ya que durante sus presentaciones pudieron notar objetos extraños en la parte de su cabello, sobre todo, cuando ejecuta movimientos de costado y de arriba hacia abajo.

Las imágenes no hacen más que reforzar la teoría, ya que podemos evidenciar que tal peluca está desacomodándose y su frente se resalta con cada movimiento que realiza el intérprete de “As it Was”.