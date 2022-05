La famosa actriz Carmen Villalobos vuelve a las pantallas de Telemundo y en esta oportunidad lo hará con la telenovela “Hasta que la plata nos separe” donde compartirá roles protagónicos con el actor Sebastián Martínez. Pero quien también hará su retorno triunfal a los dramas es Fabián Ríos que con su personaje “El Dandy” sorprenderá a todos.

El actor colombiano Fabián Ríos, quien también ha demostrado su talento como modelo, es uno de los artistas que se ha ganado el cariño del público por su gran profesionalismo frente a las cámaras actuando en distintas telenovelas.

Parte del elenco de actores de la telenovela “Hasta que la plata nos separe” (Foto: Telemundo)

Precisamente, a él se le ha visto en producciones que han sido todo un éxito a nivel internacional como “Floricienta” (2006), “Sin senos no hay paraíso” (2008), “Tierra de reyes” (2014), “Sin senos sí hay paraíso” (2016-2018) y una de sus últimas apariciones fue en el 2020 con el drama “100 días para enamorarnos”, donde hizo el papel de Iván Acosta.

Es por ello que el regreso de Fabián Ríos ha sorprendido y emocionado mucho a sus miles de fanáticas en todo el mundo quiénes esperan con ansias el estreno de “Hasta que la plata nos separe”.

Fabián Ríos y algunos actores de “Sin senos sí hay paraíso” ahora forman parte del elenco estelar de “Hasta que la plata nos separe” (Foto: Telemundo)

‘EL DANDY’, EL PERSONAJE DE FABIÁN RÍOS EN “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

“Hasta que la plata nos separe” promete convertirse en todo un éxito en las pantallas de Telemundo y aspira a ser la más vistas por el público en varios países del mundo.

En este interesante drama veremos a Fabián Ríos en la piel de ‘El Dandy’, un personaje que demostrará sus dotes de galán enamorando a todas las mujeres. Muchos se han preguntado ¿quién es este personaje?, es por ello, que aquí te lo contamos todo.

Resulta que ‘El Dandy’ integra el grupo de vendedores de autos en la empresa Ramenautos, que lidera Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos) y ese será el lugar donde se desarrollarán distintas situaciones.

Para generar ventas, según señaló People en español, este personaje hará una demostración exagerada de cariño y estará al pendiente de todos los clientes para que se vayan contentos y muy bien atendidos. Aunque pondrá mayor atención en las mujeres a quienes les dará una atención especial, bromeando, siendo muy conversador y sincero.

Fabián Ríos es un actor muy reconocido en Colombia (Foto: Fabián Ríos/Instagram)

A pesar que este personaje demuestra una gran alegría y positividad para todo lo que hace, en su interior es una persona que sufre mucho luego que la mujer a la que tanto amó lo engañó.

El propio actor también opinó sobre su personaje que dará mucho que hablar próximamente. “Es un personaje espectacular que lo estoy disfrutando como un niño y espero que les guste cuando lo vean en ‘Hasta que la plata nos separe’”, sostuvo.

EL ADELANTO OFICIAL DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Telemundo compartió el primer adelanto de la comedia romántica. En sus redes sociales escribió: “Alejandra es una mujer elegante y con clase, Méndez… ¡no tanto! Pero todo puede cambiar en cuestión de segundos. “#HastaQueLaPlataNosSepare con Carmen Villalobos y Sebastián Martinez, muy pronto”.

En tanto, cuando se emite el teaser, se escucha una voz en off diciendo: “Alejandra es una ejecutiva de lujo; Méndez, un vendedor con mucho carisma… que el destino cruzará por accidente (…). El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aún no saben es que el amor no se compra, ni se vende. ‘Hasta que la plata nos separa’, en mayo por Telemundo”.