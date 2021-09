“Hawkeye”, la nueva serie de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), se estrenará el 24 de noviembre de 2021 en Disney Plus, y tendrá como protagonistas a Jeremy Renner, quien repite su papel de Clint Barton, y a Hailee Steinfeld, quien interpretará a Kate Bishop, la aprendiz del ex Avenger.

De acuerdo a sinopsis oficial, “el ex Vengador Clint Barton tiene una misión aparentemente simple en una Nueva York post-Endgame: volver con su familia para Navidad. ¿Es posible? Quizás con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en superhéroe. Los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo navideño”.

El 13 de septiembre de 2021, Marvel publicó el primer tráiler de “Hawkeye” y el video de casi dos minutos revela algunos detalles sobre la trama. Screen Rant compartió una lista con los principales secretos y revelaciones del avance.

TODAS LAS REVELACIONES DEL TRÁILER DE “HAWKEYE”

1. STEVE ROGERS: EL MUSICAL

Desde que Steve Rogers entregó su escudo al final de “Avengers: Endgame”, se han mostrado distintos homenajes al Captain America: la ceremonia en un museo en “Falcon & The Winter Soldier”, la Estatua de la Libertad en “Spider-Man: No Way Home” y la producción de Broadway en “Hawkeye”.

Otro homenaje a Steve Rogers, Captain America (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

2. KATE BISHOP ES UNA VIGILANTE ENMASCARADA

El mundo no ha notado que Ronin y Hawkeye sean la misma persona, y ahora Barton ha dejado al “justiciero enmascarado” atrás, alguien más tomó su lugar, obviamente se trata a Kate Bishop, quien al ser confrontada por Clint se asombra y demuestra su admiración.

Kate se pone el traje del enmascarado tras la desaparición de Ronin (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

3. HAWKEYE USA AUDÍFONOS

La sordera ha sido parte intermitentemente del personaje de Hawkeye en los cómics de Marvel, primero se mostró en la década de 1980 y luego en la década de 2010, pero es una característica que no se ha plasmado en el MCU, hasta ahora, ya que en el tráiler Baton lleva unos audífonos.

Barton utiliza audífonos en el tráiler de "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

4. LUCKY THE PIZZA DOG

En los cómics, Clint adopta a Lucky the Pizza Dog de Ivan Banionis, y lleva al perro a recibir tratamiento luego de una lesión en el ojo. Al parecer sucederá algo similar en la serie de Marvel y Disney Plus, ya que Lucky solo tiene un ojo.

Así se verá Lucky the Pizza Dog en "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

5. ELEANOR BISHOP DE VERA FARMIGA

En el tráiler de “Hawkeye” también aparece Eleanor Bishop (Vera Farmiga), la madre de Kate, que en los cómics es una socialité adinerada, al parecer esa descripción encaja con lo que mostrará la serie. Además, Kate creía que su madre estaba muerta en los cómics, ¿sucede lo mismo en la ficción?

Vera Farmiga interpreta a Eleanor Bishop en "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

6. ECHO DE ALAQUA COX

Alaqua Cox interpreta a Maya Lopez, también conocida como Echo, que en los comics empieza como una seguidora de Kingpin, utilizada como peón en sus planes para destruir a Daredevil. Luego se convierte en una heroína y adopta la personalidad de Ronin.

Debido a que Marvel ha confirmado que Echo obtendrá su propio spin-off de Disney+, su papel de Hawkeye podría simplemente preparar el terreno para ese momento.