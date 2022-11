Henry Cavill es uno de los actores más admirados y seguidos del mundo. Conocido por grandes producciones, como “Superman” y “The Witcher”, ha tenido una carrera llena de historias de acción. Pero hubo una cinta en la que padeció mucho por el entorno y en la que había perdido la audición. El mismo coprotagonista de “Enola Holmes 2″, junto a Millie Bobby Brown, contó el momento que le tocó vivir en los Alpes del Sur.

El galán británico de 39 años ha vuelto a la palestra con su trabajo en la mencionada serie de Netflix, junto a la joven estrella de “Stranger Things”. Su interpretación de Sherlock Holmes ha dejado buenas críticas, así como su química con la actriz.

Por ello, muchos de sus seguidores han recordado la vez que le tocó afrontar una de las filmaciones más duras de su trayectoria, junto a otra leyenda de Hollywood, Tom Cruise. Cavill sufrió físicamente, pero dijo que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad.

Aquí te contamos más de la experiencia que vivió Henry Cavill en la película “Misión Imposible: repercusión”, la sexta entrega de la saga, la cual fue estrenada en 2018 y en la que interpretó a August Walker.

Cavill posando por sus fans en las redes sociales (Foto: Henry Cavill / Instagram)

¿CÓMO FUE LA ESCENA MÁS PELIGROSA DE HENRY CAVILL EN “MISIÓN IMPOSIBLE”?

Henry Cavill contó que grabó sordo una de las escenas más duras de “Misión Imposible 6″, en un avión sobre los Alpes del Sur. El galán británico contó que empezó a disparar balas de fogueo pero que no sabía si estaban grabando o no, porque no escuchaba absolutamente nada.

“Estoy sacando mi cara al viento y disparando balas de fogueo, con todo tipo de cosas volando hacia mí, y simplemente haciéndolo una y otra vez. Completamente sordo, solo esperando que el piloto grite algo inaudible y haga un gesto, lo que significa que estamos rodando. Así que tuve que seguir actuando con la cabeza fuera de la ventana hasta que supuse que habían dejado de disparar”, manifestó el actor en una entrevista a Collider.

Después de 40 minutos, aterrizó y calentó sus manos. Pasó media hora y debía volver a grabar la escena. A pesar de que fue complicada, el intérprete de “Superman” aseguró que la secuencia “valió la pena”.

Aquí puedes ver el tráiler de la película “Misión Imposible: repercusión”: