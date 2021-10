¿Cómo fue el primer beso de Akin Akinözü? El actor turco ha ganado fama mundial por interpretar a Miran en la telenovela turca “Hercai”. Su personaje, junto a Reyyan, el de Ebru Şahin, lo ha posicionado como uno de los galanes más populares a nivel internacional. Por ello, ha causado sorpresa saber la forma en que dio su primer beso.

MÁS INFORMACIÓN: La tragedia de Yaren en la telenovela turca

El artista empezó su carrera en 2014 en diversas series de televisión como “Muhteşem Yüzyıl Kösem” y “Arkadaşlar İyidir”, donde tuvo papeles secundarios. Su primer rol protagónico lo tuvo en “Aslan Ailem” con el personaje de Murat Aslan.

Sin embargo, en 2019, le llegó la oportunidad de su vida al protagonizar, junto a Ebru, el drama turco “Hercai”, una historia de amor y venganza que envuelve a dos familias que tienen un pasado que los enemista.

A partir de ahí, Akinözü alcanzó una mayor fama fuera de Turquía, sino que también en los países donde ha llegado la producción televisiva, como España. Los seguidores de la novela turca buscan cada detalle nuevo del Miran de la ficción, como detalles personales de su vida.

El actor tiene cerca de tres millones de seguidores en Instagram. (Foto: Akin Akinözü / Instagram)

¿CÓMO FUE EL PRIMER BESO DE AKIN AKINÖZÜ DE “HERCAI”?

El actor turco Akin Akinözü contó que su primer beso lo dio en una fiesta cuando estaba en primaria. Dijo que se atrevió a dárselo a una vecina que le gustaba mucho pero todo terminó mal, con él retirado de la celebración.

“¿Mi primer beso? Por supuesto que lo recuerdo. Estaba en un sitio de vacaciones en Turquía con un grupo de amigos, y estábamos festejando, y saltamos al mar, ¡ooh no, no, no, no, no, no, ese no fue mi primer beso! Mi primer beso fue un poco travieso”, fue lo que dijo en un inicio, según las declaraciones recogidas por Mezcal Enternainment.

Detalló que la niña se llamaba Melissa y que para ella fue toda una sorpresa la conducta del ahora famoso. “Yo estaba muy enamorado de ella y me pude resistir mis sentimientos y recuerdo que la besé en los labios y ella se quedó en shock. ¡Y me echaron de la fiesta! Llamaron a mi madre y le dijeron que me llevara porque estaba ocasionando problemas, probablemente la niña estaba llorando”, manifestó.

¿QUÉ IDIOMAS HABLA AKIN AKINÖZÜ?

Akin Akinözü habla su lengua materna, el turco, y el inglés porque vivió cerca de seis años en Estados Unidos. ¿Cuándo es el cumpleaños del actor de “Hercai”? El artista cumplió 31 años el pasado 22 de setiembre. Lo celebró con sus seres queridos y subió un video de su torta y un agradecimiento por todos los buenos saludos.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DEL ACTOR DE MIRAN DE “HERCAI”?

El actor turco Akin Akinözü se encuentra en una relación sentimental con Sandra Pestemalciyan. Lo que se sabe de la pareja de Akin es que nació en Estambul en 1995, por lo que, en 2021, tiene 26 años, y estudió Economía en la Universidad Politécnica de Estambul.

Sandra Pestemalciyan es novia del actor turco Akın Akınözü desde hace un par de años (Foto: Sandra Pestemalciyan / Instagram)

FOTOS DE EN AKIN AKINÖZÜ INSTAGRAM