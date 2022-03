¿Cuál es el horario de “Hercai”? La telenovela turca protagonizada por Akın Akınözü y Ebru Şahin, quien ha mostrado un nuevo look, es una de las favoritas de la pantalla chica por su particular historia de amor. Llena de emociones y sorpresas, los nuevos capítulos de la serie tendrán el siguiente horario y te contamos todo lo que debes saber para no perdértelos.

La novela otomana está basado en un libro homónimo de Sümeyye Koç, que tiene como grandes temas al orgullo, el amor y la venganza. Eso es lo que se ha visto, desde un comienzo, en la adaptación televisiva de la ficción.

El drama llegó por primera vez en la parrilla televisiva el 19 de marzo de 2021. Las aventuras de Miran y Reyyan se consolidaron entre las preferencias del público y, por ello, la producción no demoró en salir al extranjero.

De esta manera, la telenovela se puede ver en Estados Unidos, Argentina, México y Chile. Conoce aquí los horarios de la ficción turca en cada país y los canales en los que se emiten.

¿QUÉ HORARIO TIENE “HERCAI” ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Hercai” se convirtió en un fenómeno televisivo que traspasó las fronteras de Turquía. La ficción otomana llegó a otros países como Estados Unidos, México, Chile y Argentina con altos niveles de audiencia. Aquí te compartimos los horarios de esta semana:

Horario de “Hercai” en Estados Unidos

“Hercai” se emite en Estados Unidos por la señal de Telemundo. La historia de amor entre Miran y Reyyan tiene el siguiente horario, del lunes 21 al viernes 25 de marzo: se emitirá desde las 9 p. m. hasta las 10 p. m., antes de “Noticias Telemundo” y después de “Exatlón Estados Unidos”.

Lunes 21 de marzo a las 9:00 PM.

Martes 22 de marzo a las 9:00 PM.

Miércoles 23 de marzo a las 9:00 PM.

Jueves 24 de marzo a las 9:00 PM.

Viernes 25 de marzo a las 9:00 PM.

Horario de “Hercai” en Argentina

Mientras que la serie turca, protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinözü, se transmite en Argentina por la señal de Telefe. El horario de esta semana, del lunes 7 al viernes 11 de marzo, es a las 4:45 PM (hora local).

Lunes 21 de marzo a las 4:15 PM.

Martes 22 de marzo a las 4:15 PM.

Miércoles 23 de marzo a las 4:15 PM.

Jueves 24 de marzo a las 4:15 PM.

Viernes 25 de marzo a las 4:15 PM.

Horario de “Hercai” en México

En tanto, la novela turca estrena capítulos nuevos en México a través del canal Imagen Televisión, siendo una de las más vistas de la programación diaria. De esta manera, el drama turco, durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de marzo, se emitirá en el horario de las 9:30 p.m.

Lunes 21 de marzo a las 9:30 PM.

Martes 22 de marzo a las 9:30 PM.

Miércoles 23 de marzo a las 9:30 PM.

Jueves 24 de marzo a las 9:30 PM.

Viernes 25 de marzo a las 9:30 PM.

Horario de “Hercai” en Chile

Finalmente, “Hercai” también ha llegado a Chile para ser una de las más esperadas del día. La exitosa serie de televisión aparece en la señal del canal TVN y, durante la semana del lunes 7 al viernes 11 de marzo, se emitirá en el horario de las 11:40 p.m.

Lunes 21 de marzo a las 11:40 PM.

Martes 22 de marzo a las 11:40 PM

Miércoles 23 de marzo a las 11:40 PM.

Jueves 24 de marzo a las 11:40 PM.

Viernes 25 de marzo a las 11:40 PM.

¿DE QUÉ TRATA “HERCAI”?

Por otro lado, esto es lo que se sabe de la trama de “Hercai”. Reyyan es la nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat y de la que su padre, Hazar (Serhat Tutumluer), y su tío Cihan (Serdar Özer) son figuras importantes, aunque no tanto como su verdadero líder, el abuelo Nasuh (Macit Sonkan).

Como Reyyan no es nieta biológica de Nasuh, es maltratada constantemente y comparada con su prima Yaren (İlay Erkök), cosa que empeora cuando Miran, el prometido de Yaren, se enamora y se casa con Reyyan.

Tras su matrimonio, Miran descubre un oscuro secreto: el padre de Reyyan es el responsable de la muerte de sus progenitores y él había jurado vengarse. ¿Acaso el amor será más grande que el odio?