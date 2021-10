¿Qué horario tiene “Hercai”? La telenovela turca es una de las producciones televisivas favoritas de la parrilla televisiva. Su trama, protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü, como Reyyan y Miran, han conseguido posicionarse como una de las más atractivas e intrigantes del 2021. Por ello, todos los fines de semana, todos sus seguidores esperan una nueva entrega de la historia.

El drama otomano tuvo su primera incursión en la televisión el 15 de marzo de 2019. El público de Turquía empezó a aumentar con el paso de los episodios y la salida al mercado internacional no se hizo esperar, replicando el éxito de su tierra natal.

“Hercai” trata el romance entre Miran y Reyyan, dos jóvenes que se aman y deciden unir sus vidas bajo las leyes del matrimonio. Sin embargo, después de consumar su amor en el altar, un secreto que une terriblemente a sus familias, los Aslanbey y Sadoglu, las más poderosas de Midyat, los separará para confundirlos.

Así se desarrolla la ficción, entre la incertidumbre y constantes revelaciones, con los protagonista tratando de luchar contra ese pasado que los atormenta e inquieta. La serie de televisión se basa en una novela homónima de la joven escritora Sümeyye Koç.

¿QUÉ HORARIO TENDRÁ “HERCAI” ESTE FIN DE SEMANA?

La telenovela turca “Hercai” tendrá, este fin de semana, específicamente el sábado 16 de octubre, el horario de las 22:30 horas a través de la señal de Nova, en España. La novela saldrá después de “Doctor en los Alpes” y después de “Infiel”.

El canal de televisión, de acuerdo a su parrilla televisiva, emite un nuevo capítulo cada fin de semana, y también mantiene disponible los episodios aparecidos hasta el momento en la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

Dicho espacio, además, permite a los usuarios ver de manera online y en directo los nuevos capítulos de “Hercai”, y les entrega adelantos exclusivos sobre lo que vendrá en la pantalla chica cada semana.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “HERCAI”?

LA TRAGEDIA DE AZIZE

El anterior capítulo de “Hercai” dejó la gran pregunta sobre lo que sucedió realmente con Azize después de su alturada conversación con Hazar, su hijo. Tras revelarle el secreto, ella es rechazada y sufre a tal punto de intentar quitarse su vida. Un disparo pareció ser la respuesta cuando Hazar salió de la habitación.

Sin embargo, cuando vuelve a entrar, se da cuenta de que la anciana está viva. “No tuve el valor para matarme y menos mal que no lo hice, porque así he podido comprobar que te importo. Has venido a salvarme al creerme malherida”, le dice. Hazar no quiere darle la razón, sigue rechazándola, pero la verdad que sí tuvo miedo de que se hubiera suicidado, como le dijo a Zehra.

LA PREOCUPACIÓN DE REYYAN

Reyyan y Miran se reconciliaron después de su discusión, pero la protagonista terminó en el hospital por unas urgentes contracciones. El embarazo de Reyyan no pinta de la mejor manera, lo que significa que el nacimiento de Umu está en peligro. Mientras espera tener más luces de su condición médica, prefiere no contarle nada a su esposo.

EL DESTINO DE YAREN

La muerte ronda a Yaren. Primero pasó con sus propias manos, cuando ella quiso quitarse la vida colocándose la soga que Füsun le envió a manera de mensaje. Pero después de arrepentirse y tratar de escapar, ha sido capturada por su antigua suegra, quien la lleva al lugar donde Harun murió. La madre de su esposo muerto le exige toda la verdad, apuntándole con una pistola en la cabeza.

Cuando lo inevitable parece que está por concretarse, aparece Cihan para tratar de salvar a su hija. Ante esto, Yaren se jugará su última carta: le dice a Füsun que está esperando un bebé de Harun. Este dato es confirmado por una partera y Yaren ahora vivirá en la casa de su suegra hasta que nazca el niño o la niña que viene en camino.