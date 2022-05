Desde que se estrenó “Heridas”, la versión española de “Madre”, el domingo 17 de abril por Atresplayer Premium, la telenovela se convirtió en la preferida del público, que se conmovió por la historia de Alba, una niña de siete años víctima de abandono en su propio hogar, toda vez que su madre Yolanda está más preocupada en su trabajo nocturno y satisfacer a su nueva pareja que hacerse cargo de ella. Debido a las escenas impactantes que se han mostrado, los actores hablaron si el concepto de maternidad que tenían ha cambiado a raíz de la trama.

Antes te precisamos que esta serie española es la versión de la telenovela turca “Madre” (“Anne” en su idioma original), protagonizada por Cansu Dere, que a su vez está basada en la novela japonesa “Mother”. Fue producida por la reconocida compañía Atresmedia TV y es emitida todos los domingos en el prime time de Atresplayer Premium, la plataforma de distribución de contenidos de pago. Los actores principales son Adriana Ugarte (Manuela León Escudero), María León (Yolanda Romero), Cosette Silguero (Alba Romero / Paloma León), Javier Collado (Lucho Valdivia) y Xoán Fórneas (Fabio Sierra).

¿“HERIDAS” CAMBIÓ EL CONCEPTO DE MATERNIDAD DE SUS PROTAGONISTAS?

Durante una entrevista con Atresplayer, los actores señalaron si cambiaron el concepto sobre maternidad que tenían tras haber participado en este exitoso proyecto.

Adriana Ugarte – Manuela

En "Heridas", ella es Manuela, una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces (Foto: Atresmedia TV)

Para Adriana Ugarte, la actriz que da vida a Manuela, la profesora que rescata a la pequeña Alba, la maternidad aborda el instinto protector que poseen todas las personas, y aunque aún no sea madre, considera que este es un proceso muy importante en la vida.

“‘Heridas’ tiene que ver con la madre que todos llevamos dentro, lo seas o no. Yo no soy mamá, la única vivencia que tengo de cuidar a seres más vulnerables que yo es con perritos porque convivo con ellos (…), en ese caso soy super protectora, más absorbente y controladora. Para mí la maternidad es acompañar en el proceso, me gusta la idea de acompañar y coger de la mano. La serie es una oportunidad para reflexionar acerca de la maternidad que existe dentro de todos nosotros, aunque no seamos madres desde el punto vista biológico”, dijo.

Mariana León – Yolanda

En "Heridas", ella es Yolanda, la madre de Alba. Trabaja de noche como pole dancer y duerme de día, además de darle a más atención a su novio Lucho en lugar de su hija (Foto: Atresmedia TV)

Mariana león, quien da vida a Yolanda, la madre de Alba, dijo que su concepto sobre la maternidad no ha cambiado, pues siempre ha considerado que ser madre es muy difícil.

“Yo no lo soy, entonces todavía no sé, pero supongo que ser madre es un vínculo importante con una misma, no con la criatura que viene a este mundo, el cual es una responsabilidad tremenda, sino conectarte con quién eres tú porque te das cuenta que tú ya no eres tan importante”, manifestó a Atresplayer.

Sonia Almarcha – Olga

En "Heridas", Sonia Almarcha es Olga Escudero (Foto: Atresmedia TV)

Sonia Almarcha, quien da vida a Olga, dijo que su concepto de maternidad no ha cambiado para nada, pero sería bueno pensar por qué una madre podría actuar de tal manera para comprenderla y ayudarla.

“A lo mejor podría entender más el tipo de maternidad, el tipo de personaje de Mariana con una niña, donde te das cuenta de que en realidad no es que sea una mala madre es que no sabe hacer lo mejor, ¿no? Esto en la realidad lo ves y eres más estricto, yo siento que somos estrictos con esa gente y decimos que se la quiten. No te paras a pensar qué le ha pasado a esa mujer para repetir o hacer eso”, indicó.

Iván Marcos – Héctor

En "Heridas", el actor Iván Marcos es Héctor (Foto: Atresmedia TV)

El actor Iván Marcos, Héctor en “Heridas” refiere que ser una buena madre es algo muy complicado, que a veces conlleva a no saber si algo está bien o mal.

“A veces hacer lo correcto o no, no es fácil como uno piensa de antemano. Entre el bien y mal hay toda cantidad de grises que son matizable y creo que en esta serie queda muy manifiesto”, dijo.

Fátima Beza – Carmen

En "Heridas", la actriz Fátima Beza es Carmen (Foto: Atresmedia TV)

La actriz Fátima Beza, Carmen en la telenovela española, dice que existen diferentes factores para determinar quién es una buena madre, pues dependerá de sus experiencias de vida.

“Me ha hecho reflexionar un poco sobre a dificultad de ser madre y hacerlo bien dependiendo de quién es el que observa de lo estás haciendo. Está claro de que el amor es lo más importante. Si falta amor, tenemos un problema, y si hay amor, pero es un amor dañino ¿qué pasa?”, indicó a Atresplayer.