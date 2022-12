Lo que pasó esta semana en “Hermanos” dejó con un dolor en el pecho a sus seguidores. Kadir se despidió de la telenovela turca, en un contexto que solo ha favorecido al villano de la historia, Akif. Parece que en el programa los buenos solo tienen que pasar lo peor y ni así pueden encontrar justicia, al menos por ahora. Kaan y Melisa, además, quedaron involucrados en los tensos momentos de los recientes episodios emitidos el lunes 26 y el martes 27 de diciembre.

Kaan fue el personaje clave de lo que pasó en la novela otomana durante su más reciente entrega. El joven, dolido por la actitud de su padre, le entregó a Kadir la prueba irrefutable de que la muerte de Veli no fue accidental, sino que se trató de un homicidio.

Le dio un USB con la grabación donde se ve que Akif empuja al padre de Kadir de un edificio en construcción. Kadir descubrió que el asesino de su padre estuvo en su frente durante mucho tiempo. Indignado y dolido, el mayor de los hermanos Eren tomó su moto para ir en contra del homicida.

La situación se salió de control cuando Kadir se encontró con el padre de Kaan. Aquí te contamos lo que pasó en uno de los episodios más intrigantes del drama otomano “Kardeşlerim”, que se emite cada semana por el canal de televisión Antena 3 de España.

Emel y Kadir en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “HERMANOS” DEL 26 AL MARTES 27 DE DICIEMBRE

5. Kadir casi mata a Akif

kadir golpeó sin piedad a Akif por un momento, amenazándolo de muerte y diciéndole que ya sabe que él es el asesino de Veli, su padre. El joven estaba a punto de asesinarlo pero se detuvo porque no quería convertirse en un homicida como el villano y le dijo que entregaría el video del USB a la Policía para que se pudra en la cárcel.

4. Un grave accidente

Kadir tomó su moto y se dirigió a una dependencia policial a toda velocidad. La desesperación por entregar la prueba no hará que se diera cuenta que otro auto salió en su camino y terminó impactándolo. El mayor de los Eren salió volando y cayó metros más adelantes, quedando inconsciente de manera inmediata. Quien lo embistió no fue ni Akif ni Kaan, quienes lo seguía, sino Melisa, su novia. La muchacha había estado conduciendo el auto de una amiga, sin portar licencia porque no tiene. Cuando vio que se trataba de Kadir, la mujer se desmayó.

3. Akif destruye las pruebas

Akif se llevó a Kadir al hospital, mientras que Kaan transportó a Melisa a su casa. La situación del Eren fue grave, los médicos no creen que pueda despertar pero empezaron a trabajar para revertir la situación. Después Akif regresó a su casa y, tras contarle a Nebahat lo que había pasado, destruyó el USB para que Kadir, en el caso de recuperarse, no tenga prueba de su acusación.

Kadir al borde de la muerte en la serie (Foto: NG Medya)

2. El sueño de Emel

Los hermanos Eren sufrieron por la situación crítica de Kadir, mientras mantenían la esperanza de que despertara. Emel, en medio de esa preocupación, tuvo un sueño triste y luminoso a la vez con su hermano mayor. Él le dijo que siempre iba a estar a su lado, a pesar de lo que le pasara ahora, y que podrá encontrarlo cuando vea el sol o cuando no pare de llover: ahí estará él para abrazarla y darle su cariño.

1. Kadir muere

Kadir no pudo más por la gravedad de la situación y murió cuando los médicos intentaban reanimarlo. El joven se reencontró con sus padres y les dijo que ya no quería seguir padeciendo la crueldad del mundo y que quería descansar con ellos. Los Eren quedaron destrozados ante una nueva pérdida, un dolor hondo que solo es felicidad para Akif, porque el villano ha vuelto a salvar el cuello. Mientras que Melisa no pudo con la culpa de haber matado a su novio y buscó la forma de pedirles perdón a los hermanos. Pero su padre lo evitó para evitar quedar inmerso en la verdad y la posible cárcel.

Kadir abrazando a sus padres en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España por la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva será de las 20:00 horas durante los domingos. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Omer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar.