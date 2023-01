Semana a semana la telenovela turca “Hermanos” se torna más interesante. Sengül logrará descubrir, de manera accidental, quiénes tienen que ver con la muerte de su sobrino Kadir. Otro cabo suelto para los Atakul es Süsen, quien siente culpa por el fallecimiento del joven, sobre todo, porque está enamorada de Ömer, quien quiere saber qué pasó aquella fatídica noche. Así que no te pierdas el adelanto de lo que pasará este lunes 9 y martes 10 de enero por la señal de Antena 3.

La partida del mayor de los hermanos Eren ha dejado un gran vacío en “Kardeslerim”, nombre original de la producción turca, que ha llegado a más de 40 países. Y es que es que luego de la muerte de sus padres, Kadir se había convertido en el sostén de la familia.

La semana pasada, en la ficción protagonizada por Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgi Coşkun y Aylin Akpınar, Ömer trató de descubrir quien provocó el accidente de su hermano, pero Akif impidió que supiera la verdad al chantajear al testigo. En tanto, la situación de Melisa se agravó y fue internada en una clínica psiquiátrica.

5 COSAS QUE PASARÁN EN “HERMANOS” DEL 9 AL 10 DE ENERO

Estos son los momentos más resaltantes qué pasarán esta semana en la telenovela turca, que se transmite los lunes y martes por Antena 3.

5. Sengül halla el teléfono con las pruebas

Akif luego de tener el teléfono con el video del accidente donde murió Kadir, lo rompió y tiró a la basura para que no hubiese ninguna prueba. Sin embargo, Sengül lo encontró y, creyendo que no le sirve a nadie, se lo llevó para que lo arreglen. Ella no se imagina que dentro del aparato se encuentra el video del terrible suceso.

4. Harika culpa a Ömer

Ömer ayuda a Aybiké, Ogulcan, Harika y Asiye a estudiar para el examen de becas escolar y así permanecer en el elitista colegio. El día de la prueba, Harika saca un papel en el que le pide a Ömer que le ayude con una de las preguntas, pero el profesor los descubre. La alumna le echa la culpa a su hermano, quien se queda sin poder terminar el examen y pierde la ansiada beca. Cuando Süsen se entera decide hacer una colecta para pagar la colegiatura de Ömer y el adolescente logra quedarse en la escuela. El resto de los postulantes pasa la prueba, menos Harika, quien suspende con un 4´5.

Ömer Eren es acusa de copiar en el examen en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Süsen sigue con la culpa y Melisa sufre recaída

Süsen sigue sintiéndose muy culpable por lo ocurrido con Kadir, mucho más ahora, porque sabe que está enamorada de Ömer. Kaan se da cuenta de los sentimientos de la muchacha y le cuenta a Akif, quien le pide que la mantenga vigilada para que no abra la boca. De otro lado, Melisa muestra signos de recuperación. Nebahat recibe una llamada desde Ginebra, donde los médicos le dicen que la joven ha vuelto a comer y parece estar mejorando. Sin embargo, la felicidad le durará poco porque su hija sufrirá otra recaída.

2. Aybiké humillada por la madre de Berk

Berk invita a su casa a Aybiké y Ogulcan. El adolescente presenta a su compañera como su novia ante su madre Ayla, quien queda encantada hasta que se entera que es la hija del conserje del instituto. Ogulcan escucha a la mujer hablar mal de su hermana con la empleada y se lo cuenta a Aybiké, quien queda destrozada. Berk la defiende y le pide a su madre que no se meta con ella. Le aclara que es una “persona excelente y muy buena”.

1. Sengül mira el video de la muerte de kadir

Sengül logró arreglar la pantalla del móvil que halló en la basura y, al empezar a utilizarlo, descubre el video del accidente de Kadir. En las imágenes aparece Akif al lado del cuerpo de su sobrino. La mujer, muy molesta, va a pedirle explicaciones a su jefe, quien le cuenta le verdad sobre lo que pasó esa noche. Seguido, le ofrece dinero para los hermanos Eren a cambio de su silencio. Sengül, pensando en sus necesitados sobrinos, acepta. Luego, llora, amargamente, ante la tumba de Kadir. ¿Podrá mantener semejante secreto?

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Ömer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar. Sin embargo, el joven pierde la vida en un accidente tras descubrir quién mató a su padre. Ömer, Asiye y Emel deben aprender a vivir sin él y sortear nuevos obstáculos.