El 12 de septiembre se estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca “Hermanos”, a través de Antena 3. Así, la producción protagonizada por los actores Halit Özgür Sari, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgi Coşkun y Aylin Akpınar, se sigue posicionando como una de las favoritas del público en España.

En ese sentido, la reciente entrega de la ficción titulada en Turquía como “Kardeslerim” presentó nuevas revelaciones sobre sus protagonistas. De esta manera, las consecuencias del atropello de Ömer fueron uno de los puntos cruciales del episodio.

A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron en la telenovela turca “Hermanos”, durante el capítulo del lunes 12 de septiembre del 2022, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “HERMANOS” EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE?

1. Suzan se enfrenta a Nebahat y Akif

Luego de que Nebahat atropellara a Ömer, el joven se recupera en el hospital. No obstante, gran sorpresa causó ver a la mujer llegar junto a Akif a visitar al muchacho al centro de salud.

Frente a esta situación, Suzan los expulsa de la habitación y los enfrenta. No puede creer que la mujer que intentó matarla y que hirió a su hijo se atreva a tanto. Durante la discusión, Nebahat menciona que está cansada de ella y le pide que se aleje de su esposo.

2. Ömer se recupera

Tras el atropello, Ömer ha tenido la oportunidad de hablar con Suzan durante su recuperación. Así, le confiesa que no la salvó debido a que sea su verdadera madre, sino porque cualquiera habría hecho lo mismo. Más adelante, también le cuenta detalles sobre su padre y su familia, los Eren.

Entonces, ella se da cuenta de las buenas intenciones del joven, quien confiesa que solo quieren que se lleven bien. Sintiéndose culpable, la madre de Harika se arrepiente de haberlo tratado mal en el pasado.

3. Doruk y Asiye cada vez más juntos

Doruk y Asiye, por su parte, se muestran cada día más cercanos, retomando la relación que tenían antes. Al muchacho le ha costado volver a conquistar a la joven, pero parece estar consiguiéndolo.

Luego de algunos malentendidos, Asiye le revela que no se muestra muy cariñosa en el trabajo, pues no quiere que su jefe descubra sus “asuntos amorosos”. Al escucharla, el hijo de Akif no puede ocultar su felicidad y le da un beso.

4. Ayşe y Ömer son pareja

Por otro lado, Ayşe y Ömer se reúnen para conversar. Allí, él le cuenta todo lo que le ha ocurrido en los últimos días, incluido el episodio del atropello. Así, cree que no le pasa nada bueno en la vida.

Sin embargo, Ayşe decide cambiar esa perspectiva pidiéndole que sea su novio. Un poco sorprendido, pero convencido, el joven acepta. Ahora, hay una nueva pareja en la escuela de los Eren.

5. Suzan se disculpa con Ömer

Tras los últimos acontecimientos, Suzan reflexiona sobre sus acciones y se da cuenta de que haber hecho firmar a Ömer aquel acuerdo, donde se deslinda de su responsabilidad como madre, fue una mala idea.

Por ello, reúne al joven y a Harika, rompe el contrato y se disculpa con él. Siendo consciente de la molestia de su hija, la mujer cree que debe ser más dura con ella. A continuación, decide invitar a Ömer a cenar y este acepta. ¿Qué pasará tras esto? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

ASÍ PUEDES VER “HERMANOS” EN ESPAÑA

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.