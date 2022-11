El pasado 1 de noviembre se estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca “Hermanos” (“Kardeşlerim”) a través de Antena 3. De esta manera, los espectadores descubrieron emocionantes revelaciones sobre la vida de la familia Eren.

En ese sentido, tras lo ocurrido en anteriores episodios, esta entrega nos mostró diversos conflictos en torno a nuestros protagonistas, como la radical decisión de Doruk frente a su trato con Asiye, los celos de Melisa, la llegada de un nuevo hijo de Akif, un trágico tiroteo, así como otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre 5 cosas que pasaron en la telenovela turca “Hermanos” durante el capítulo del martes 1 de noviembre del 2022, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA TELENOVELA “HERMANOS” EL MARTES 1 DE NOVIEMBRE?

1. La drástica decisión de Doruk

Doruk está cansado de que las cosas no le salgan bien. Así, ha llegado a la conclusión de que siempre que actúa de manera correcta, nada resulta como él espera.

De esta manera, decide que va a volver a ser el de antes, pues ya no soporta estar triste por Asiye y sentir que ella no le demuestra ni un poco de afecto. Todo parece indicar que está dispuesto a renunciar al amor de la joven.

Su Burcu Yazgi Coşkun como Asiye Eren en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Los celos de Melisa

Por otro lado, la relación entre Melisa y Kadir también parece tener algunos problemas. La hija de Akif ha empezado a sospechar que su novio está interesado en Cemile, al pasar mucho tiempo junto a ella.

Entonces, la muchacha se enfada con el mayor de los Eren. No obstante, él le deja claro sus sentimientos al afirmar que su día no inicia hasta que su mirada no se cruza con la suya. Sin dudas, una muestra más de que está muy enamorado.

Melisa se muestra celosa en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. El secreto de Kadir y Cemile sale a la luz

Uno de los grandes secretos de Kadir no tardó en salir a la luz: su familia se enteró de que fue Cemile la que les robó el dinero. Además, saben que él ocultó la responsabilidad de la chica en este caso.

Ömer se enfrenta a su hermano, insinuando que siente algo por ella y atacándolo directamente. Kadir intenta explicar la situación, pero parece que ya es muy tarde para solucionar las cosas.

Yiğit Koçak como Ömer Eren en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. Un nuevo hijo de Akif llega al colegio

Un alumno nuevo ha llegado al colegio Ataman. Su nombre es Kaan y ha sorprendido a Akif al afirmar que es su hijo. El hombre se ha quedado muy impactado con la noticia, pero no niega que esto sea verdad.

Como sabemos, el hombre esconde oscuros secretos y es probable que este sea uno más de aquellos. Ahora, veremos cómo afecta la llegada de este personaje a su vida y a la de Nebahat, Doruk y Melisa.

Un nuevo personaje llega a la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Un trágico tiroteo

Finalmente, los Eren estuvieron a punto de recuperar su dinero, luego de que Cemile coordinara un encuentro con su hermana. De pronto, llegaron unos hombres en un vehículo e iniciaron un violento tiroteo que atacó a los presentes.

El único que salió ileso fue Ömer, quien, horrorizado, se da cuenta de que gran parte de su familia está herida. Su primo Oğulcan, por ejemplo, no reacciona a sus gritos. ¿Sobrevivirá a este incidente? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Un trágico tiroteo ocurrió en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG Medya)

ASÍ PUEDES VER “HERMANOS” EN ESPAÑA

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.