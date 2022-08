Un nuevo capítulo de la telenovela turca “Hermanos” se estrenó el pasado lunes 22 de agosto en Antena 3. De esta manera, pudimos ser testigos de lo que ocurrió en la historia de los protagonistas de la serie de televisión tras lo vivido en los anteriores episodios.

Titulada en Turquía como “Kardeslerim”, esta producción fue creada por Gül Abus Semerci y cuenta con la participación de grandes actores, como Halit Özgür Sari (Kadir Eren), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgi Coşkun (Asiye) y Aylin Akpınar (Emel). Actualmente, es un éxito en territorio español.

¿Quieres saber qué sucedió en la reciente entrega de la producción otomana? A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron en la telenovela turca “Hermanos” durante el capítulo del lunes 22 de agosto, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EN EL CAPÍTULO DEL 22 DE AGOSTO?

1. Kadir asume las consecuencias de la pelea de Ömer

Luego de que Ömer golpeara a Tolga y fuera deteniendo por la policía, Kadir visita a la expareja de Ayşe. Entonces, al verlo en un buen estado de salud, el mayor de los Eren le pide que retire la denuncia.

Frente a esto, Tolga le dice que Ömer debe pagar por lo que hizo. De esta manera, Kadir le solicita que se vengue contra él y no contra su hermano menor. El joven acepta el trato y golpea al mayor de los Eren.

Kadir asume las consecuencias de la pelea de Ömer (Foto: NG Medya)

2. El secreto sobre la madre de Ömer

Otro gran secreto sacude la vida de nuestros protagonistas y es que Orhan y Kadir saben algo que el resto de integrantes de la familia no: Ömer no es hijo biológico de Hatice y Veli. Su verdadera madre es Suzan.

Tío y sobrino hablaron sobre este tema mientras discutían acerca del comportamiento de Ömer en los últimos días. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Şengül escuchó la conversación y ahora el secreto ya no está a salvo.

Şengül sabe el secreto sobre la madre de Ömer (Foto: NG Medya)

3. Süsen decepcionada de Kadir

Por otro lado, Süsen decide pedirle una nueva oportunidad a Kadir. Sin embargo, él se niega. Entonces, la joven le solicita ayuda a Melisa para volver con el mayor de los Eren. No obstante, Berk le advierte que la hija de Akif también está enamorada del muchacho.

Süsen, entonces, se la enfrenta y se entera de la verdad: Kadir empezó a salir con ella porque a Ömer le gustaba Melisa y no quería interponerse entre su hermano y la muchacha. De esta manera, se dirige donde su ex y le dice que es una mala persona por utilizarla así. Él no puede hacer más que disculparse.

Süsen decepcionada de Kadir (Foto: NG Medya)

4. Asiye y Doruk son pareja

Harika, por su parte, se muestra celosa del acercamiento entre Asiye y Doruk. En ese sentido, le tiende una trampa a la joven Eren: esconde un examen robado en su mochila y el profesor lo encuentra.

Al ser testigo de esto, Doruk se declara culpable y acude al despacho del director. Al volver, le confiesa a toda su clase que está muy enamorado de Asiye y ella le corresponde dándole la mano. Frente a sus compañeros, ellos son la nueva pareja de la escuela.

Asiye y Doruk son pareja (Foto: NG Medya)

5. Ömer se confiesa con Ayşe

Finalmente, Ömer le pide a Ayşe la oportunidad de hablar y explicar lo sucedido en la fiesta. Ella accede molesta y el joven le cuenta todo lo ocurrido con su familia, desde la muerte de sus padres, hasta los sacrificios que han tenido que hacer y su vida en el gallinero.

Totalmente sorprendida, la joven comprende la reacción de Eren y sabe por qué se mostró tan herido luego de lo que dijeron Tolga y Berk. ¿Logrará perdonarlo? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Ömer se confiesa con Ayşe (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se transmite en España a través de la señal de Antena 3. El horario de la producción televisiva es desde las 10:45 p.m. durante los lunes y martes. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.