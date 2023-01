Esta semana en “Hermanos”, veremos cómo los Eren deberán empezar a tratar de vivir sin Kadir, quien murió como consecuencia de un accidente de tránsito, que aún no tiene respuestas y que Akif buscará a toda costa que ninguna salga a luz. No te pierdas lo que sucederá esta semana del lunes 2 y martes 3 de enero, a través de Antena 3.

“Kardeslerim”, en el nombre original de la producción en turco. Fue creada por Gül Abus Semerci y ha podido llegar a más de 40 países, incluyendo España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, entre otros. La ficción es protagonizada por los actores Halit Özgür Sari, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgi Coşkun y Aylin Akpınar.

La semana pasada, los hermanos Eren tuvieron que enterrar a Kadir, el sostén de la familia. El joven murió cuando la motocicleta en que viajaba a velocidad, para denunciar a Akif por la muerte de su padre, fue impactada por el auto que conducía su novia Melisa. Pese a los esfuerzos de los doctores, que intentaron reanimarlo, el mayor de los Eren murió ante la mirada desgarradora de Emel, Asiye, Ömer y demás familiares. A continuación, sigue la historia una semana después del deceso.

5 COSAS QUE PASARÁN EN “HERMANOS” DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE

5. Emel y las secuelas por la muerte de Kadir

A una semana de la muerte de Kadir, los hermanos Eren tratan de seguir adelante sin él, pero su recuerdo es constante y su ausencia deja secuelas, sobre todo en Emel. La pequeña, después de perder a tantos seres queridos en tan poco tiempo, ha empezado a sentir un miedo irracional hacia la muerte. Teme que Asiye y Ömer, también fallezcan y no se separa de ellos.

Emel sufre la partida de Kadir y tema que sus otros hermanos también fallezcan (Foto: NG Medya)

4. Video sobre el accidente

Ömer busca descubrir a toda costa quién fue la persona que chocó contra Kadir y provocó su muerte. Decide colgar imágenes del lugar del accidente en busca de algún testigo que viera lo que pasó. Su idea da resultado y un desconocido se pone en contacto con él para entregarle un video del terrible suceso. En las imágenes se ve a Akif y a una desesperada Melisa.

3. El boicot de Akif

Akif, sin embargo, se entera sobre el video que mandaría a la cárcel a su hija e impide que llegue a manos de Ömer. Gracias a la ayuda de Kaan, logra chantajear al testigo para que le entregue la grabación. Finalmente, el desconocido se pone en contacto con Ömer y dice que se equivocó: ”Presencié otro accidente, no el de tu hermano. Lo siento”. ¿Le creerá?

2. Los Eren sin dinero

Los problemas no paran los Eren: Ömer se queda sin trabajo. Ahora Asiye se pone a buscar empleo como asistente en diferentes casas. “Ya nos queda poco dinero del último sueldo de Kadir. A este paso no podremos ni comer, ni calentarnos”, se queja la chica ante Doruk. Este, para ayudar a su amada, se presenta en su hogar con varios montones de leña para la estufa.

1. Melissa en una clínica psiquiátrica

Melisa no está nada bien. La joven no soporta la culpa por la muerte del amor de su vida y atraviesa una crisis nerviosa. Sus padres no han visto mejor opción que enviarla a una clínica psiquiátrica en Ginebra. Su madre, Nebahat, dice que ella se muestra como ida y no reacciona ante ningún estímulo: “Está como ausente todo el rato”. Ni Nebahat ni Akif le han contado a Doruk la verdadera razón por la que su hermana está así.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Omer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar.