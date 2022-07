Las producciones turcas continúan siendo las preferidas del público en España. Un claro ejemplo de ello es la telenovela “Hermanos”, que actualmente se transmite a través de la señal de Antena 3, y que desde su estreno ha logrado conquistar a la teleaudiencia. La historia de los cuatro jóvenes huérfanos estrenará un nuevo capítulo el lunes 11 de julio. Conoce aquí todo lo que sucederá.

Estrenada originalmente como “Kardeslerim”, este drama otomano cuenta con la participación de Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar, además de un gran elenco de actores muy reconocidos en su país.

En “Hermanos” se puede ver la historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel Eren quienes atravesarán por muchos momentos difíciles a lo largo de sus vidas tras el fallecimiento de sus padres Veli y Hatice.

Se debe tener en cuenta que “Kardeslerim”, es considerada una de las telenovelas más famosas de los últimos tiempos y pudo llegar a otros países como Argentina, Chile, Perú, España, entre otros.

La telenovela “Hermanos” se estrenó en Turquía en febrero del 2021 y el canal que la transmitió fue ATV. Si se habla de España, esta producción se puede ver a través de Antena 3 donde viene obteniendo un importante nivel de sintonía.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL 11 DE JULIO DE “HERMANOS”?

La exitosa producción turca “Kardeslerim”, conocida en varios países como “Hermanos”, estrena nuevos capítulos todo los lunes y martes a través de la señal de Antena 3. Por ello, aquí te contamos lo que ocurrirá en el capítulo del lunes 11 de julio.

Luego que Aybike confesara en la fiesta de Melisa que Akif tiene como amante a Suzan, todos quedaron sorprendidos pero quien se vio muy afectada fue Nebahat quien no puede creer lo que dice la joven.

Nebahat le da una bofetada a Aybike

Por ello, en el próximo episodio se podrá ver que Nebahat recupera la calma y el amor que siente por su esposo es más grande que cualquier versión. Ante ello, decide tirarle una bofetada a Aybike por atreverse a decir semejante mentira.

La mujer cree que la joven está inventando ese tipo de “cosas”. Sin embargo, no esperaba que Aybike reaccionara continuando con su versión.

“Usted no deja de hablarnos de buenos modales mientras que su marido tiene una aventura con la mujer de su socio”, dice la joven.

Kadir intenta calmar a Aybike

En ese momento, Kadir no quiere más problemas y trata de calmar a Aybike. Por ello, deciden marcharse aunque Akif no los dejará ir fácilmente sin antes decirle unas cuantas cosas.

Akif reprocha a los Eren

Antes que se vayan, Akif los detiene y les señala que todos los presentes son sus amigos, parientes, sus hijos y esposa y lo conocen muy bien a él y no creen en la versión de Aybike.

“Me has acusado y me he callado porque eres muy joven pero te lo advierto, no voy a permitir que nadie manche mi reputación”, le dice Akif a Aybike.

Akif también expresa que ayudó a Kadir y su familia con educación, confianza y escuela pero lo traicionan faltándole al respeto.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

La nueva telenovela turca “Hermanos” llegará a las pantallas de Antena 3 y promete convertirse en una de las producciones más sintonizadas.

“Hermanos” relata la historia de Kadir, Ömer, Asiye y Emel, cuatro hermanos que integran una familia humilde y que lucharán por continuar con sus vida a pesar de las dificultades que se les presenten.

Pero todo cambiará cuando conozcan a Akif Atakul, un empresario millonario y avaro que tratará de esconderse para no pagar una deuda y también para no ser descubierto que cometió un crimen hace varios años.