La telenovela turca “Hermanos” continúa imparable en España y desde su estreno, a finales de junio, ha logrado conseguir un importante nivel de sintonía. La famosa producción otomana que relata la historia de los hermanos Eren estrenó un nuevo episodio el lunes 11 de julio a través de la señal de Antena 3. Por ello, aquí te contamos los mejores momentos que ocurrieron.

“Hermanos” es protagonizada por los jóvenes actores Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar, quienes en poco tiempo se han convertido en unas celebridades en varias partes del mundo.

Junto al gran talento de los jóvenes actores también aparece la experiencia de reconocidas estrellas de la escena otomana.

Esta producción fue estrenada en Turquía bajo el nombre de “Kardeşlerim”, en el 2021, mientras que a España llegó el 26 de junio del 2022 y es transmitida mediante la señal de Antena 3.

Aybike confesó el secreto de Akif (Foto: NGM)

En el capítulo anterior Aybike desenmascaró a Akif y frente a todos los presentes en la fiesta de Melisa reveló que el hombre le era infiel a Nebahat con Suzan. Esto generó gran sorpresa entre los asistentes.

Por ello, aquí te contamos todo lo que ocurrió en el episodio del lunes 11 de julio a través de Antena 3.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EN SU CAPÍTULO DEL LUNES 11 JULIO?

5. Nebahat golpea a Aybike

Tras oír a Aybike, Nebahat demuestra el amor que siente por su esposo y decide tirarle una bofetada a Aybike por atreverse a decir semejante mentira.

La mujer cree que la joven está inventando ese tipo de “cosas”. Sin embargo, no esperaba que Aybike reaccionara continuando con su versión.

“Usted no deja de hablarnos de buenos modales mientras que su marido tiene una aventura con la mujer de su socio”, dice la joven.

La telenovela "Hermanos" es una de las más vistas en España a través de Antena 3 (Foto: NGM)

4. Akif niega la versión de Aybike

Kadir no quiere más problemas con los Atakul y trata de calmar a Aybike. Tras esto deciden marcharse aunque Akif no los dejará ir fácilmente sin antes decirle unas cuantas cosas.

Akif los detiene y les dice a los Eren que todos los presentes son sus amigos, parientes, sus hijos y esposa y lo conocen muy bien a él y no creen en la versión de Aybike.

“Me has acusado y me he callado porque eres muy joven pero te lo advierto, no voy a permitir que nadie manche mi reputación”, le dice Akif a Aybike.

Akif niega todo lo dicho por Aybike (Foto: NGM)

3. Los hermanos Eren son expulsados del colegio

El problema generado por Aybike en casa de Akif trae graves consecuenias para los hermanos Eren quienes sospechan que han sido expulsados del colegio.

Ömer le pregunta a Oğulcan si de verdad acudirá al colegio después de lo que ocurrió en casa de los Atakul, pero Aybike asegura que ellos tienen una beca y además han pagado, por ende, no habrá problemas.

Pero al llegar a la escuela se enterarán que ya no podrán acudir más a estudiar. Lo mismo ocurre con el padre de Oğulcan (Orhan) quien también fue retirado de su puesto de trabajo en la institución.

Los hermanos Eren son expulsados de la escuela (Foto: NGM)

2. Kenan sospecha de Suzan

Lo escuchado en la fiesta deja con una gran duda a Kenan, el esposo de Suzan. El hombre llega a su casa y empieza a revisar las joyas de su mujer. Precisamente, pregunta por los pendientes que le costaron más de 10 mil dólares los cuales no los encuentra.

“Hay algo que no me cuadra. ¿Hay algo entre tu y Akif?, dímelo”, dice el hombre.

Kenan le recuerda lo que hizo su mujer antes de que se casaran. Se refería a que Suzan quedó embarazada de un hombre al que recién conocía.

1. Şengül le dice a Nebahat que Akif es un asesino

Luego que Aybike expusiera frente a todos el gran secreto de Akif, la joven va junto a su madre, Şengül, a casa de Nebahat para aclarar la situación.

Pero al llegar a la mansión no encuentran a nadie debido a que Akif con su mujer están en una cena junto a Kenan, Suzan y otros empresarios.

Pero Şengül y Aybike llegan hasta el local de comidas y la joven tiene la intención de decir que todo era mentira, pero Nebahat las saca fuera de lugar y les dice que no quiere volver a verlas nunca más.

“Perdóneme, señora Nebahat, pero va a ser usted quien no tiene educación. Puede que yo sea pobre pero cuando me acuesto por las noches duermo tranquila porque no me porto mal con nadie”, dice Şengül.

No contento con eso, Şengül le dice que Akif empujó a Veli. “Su marido es un asesino, señora Nebajat”, sostuvo la mujer.

Nebahat botó del restaurante a Şengül y a Aybike (Foto: NGM)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España, puedes ver la telenovela “Hermanos” a través de la señal de Antena 3. Esta producción se emite los días lunes y martes a las 10:45 p.m.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la telenovela través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.