Pocas horas después de la muerte de la primera actriz Carmen Salinas, su hija, María Eugenia Plasencia, ofreció sus primeras declaraciones al público de México y a los seguidores de su madre.

A través de una llamada telefónica con el programa “Foto TV”, Plasencia relató cómo fueron los últimos momentos de la actriz.

“Ha fallecido, no sabemos bien la hora, falleció antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen que la fuera a ver porque se le había bajado la presión. Fui a verla y empecé a hablar con ella, se veía muy mal, y pues ahora sí que me empecé a decirle que no se preocupara, que íbamos a estar bien, que si ella quería descansar se fuera con mi hermanito Pedro y con Chato”, contó con la voz entrecortada.

La hija de Carmen Salinas confesó que la familia tenía mucha esperanza de que su mamá mejorara pues ya abría los ojos y tenía reflejos; sin embargo, la muerte los sorprendió.

“Teníamos muchas esperanzas porque abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos, decíamos que mi mamá iba a salir adelante. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me la despertara”, expresó María Eugenia.

María Eugenia confirmó que Salinas estaba muy contenta con su papel en la más reciente producción Nicandro Díaz, “Mi Fortuna es Amarte”.

“Quiere mucho a Nicandro, lo conozco de años, (son) amigos desde jóvenes y estaba feliz con el papel de mi mamá, lástima que le vino esto. Como que estaba luchando, pero el cuerpo ya no aguantó”, detalló.

Finalmente, habló del cariño que le tenía a sus compañeros de trabajo, amigos y periodistas, al punto tal que la catalogó como “una madre para todos”. Asimismo, aseguró que en los próximos minutos informaría sobre el lugar donde será velada.

“Era una madre para todos, quería mucho a los periodistas. Quisiera que fuera recordada como una gran imitadora, actriz, todo lo mejor, una gran comparare, una gran amiga, una gran abuela, suegra, hermana, bisabuela, todo lo mejor”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González null