A sus 26 años, Christian Colán —Juanito Mc— conoce el negocio del freestyle como pocos. Vivió una historia de cambio, esa dura transición de cuando los raperos de la calle eran marginados, tildados de vagos e incluso tratados como delincuentes, hasta hoy que son considerados estrellas de la música y ganan miles de dólares por presentación.

Ha organizado eventos, ha batallado, ha ‘jueceado’ y también es mánager de los freestylers más importantes del medio peruano. Algunos: Skill, Strike, Diego Mc, Jair Mc, Dj Dmandado y el frontman Metz.

Está en la movida desde 2010 y de los parques ha pasado a los escenarios multitudinarios, aunque detrás del telón, como organizador. Tiene un panorama claro y amplio en este ramo del arte urbano. Por eso conversamos de él sobre este género que ha desatado la pasión de cientos de miles de jovencitos a nivel mundial: las batallas de freestyle.

Además, es conductor del programa Hype Sessions, que va todos los viernes por las redes sociales de Hype.

PREGUNTA: ¿Has pasado esa transición de ser considerado un marginal a estrella juvenil?

RESPUESTA: La he vivido porque yo rapeaba. Mucha gente pensaba que paraba con los delincuentes, fumones, drogadictos. Así te tachaban. Yo estudié Publicidad y allí descubrí que hacer esto de freestyle es un arte, es una forma de expresarte. A todo el mundo le gustaba. Encontré gente que le gustaba, que rapeaba. Ahí pasé a ser jurado de eventos nacionales e internacionales, organizador de un par de franquicias chilenas y mexicanas.

¿También eres mánager?

Sí. Ahorita me dedico a eso.

Juanito Mc es mánager, organizador de eventos y freestyler. (Foto: Instagram)

¿A quiénes representas?

A Dj Dmandado, Metz, Skill, Strike, Diego Mc y Jair Mc. He trabajado de alguna manera con New Era, Stick, Sumeria. Todos somos una comunidad, no cerrada, pero pequeña. Nos conocemos todos. Somos amigos.

CUÁNTO GANA UN FREESTYLER Y QUÉ DEBE PASAR

¿Un freestyler profesional, cuánto está ganando?

En realidad, es muy variable. Te podría decir que un top puede participar en campaña donde gana entre 15 mil o 20 mil dólares, que puede durar desde un par de meses o un año. También puede tener trabajo en eventos donde puede cobrar de mil a tres mil dólares.

O sea, un freestyler puede vivir de esto…

Claro. Pero es engañoso, porque 5 mil o 10 mil dólares, que resulta ser bastante dinero, es consecuencia de años en los que no has generado ni un sol. Eso compensa. Hemos pasado de que los chicos paguen por rapear en los escenarios a que les paguen ese monto por rapear cinco o diez minutos en un evento.

¿Qué sucede con los muchachos que del anonimato pasan a tener miles y miles de seguidores?

Creo que los chicos han aprendido a ser muy agradecidos, porque ellos han pasado la transición de querer ser freestyler y que nadie te conozca, que nadie te tome en cuenta, a salir a la calle y que te paren a tomar fotos. A veces, cuando vamos por el parque Kennedy, se nos acerca un montón de gente que no sé cómo los reconocen porque están con mascarillas. Ninguno de estos chicos niega una foto.

LAS MUJERES FREESTYLERS

¿Por qué crees que la batallas de freestyle se han disparado en popularidad?

Son varios factores, creo que hay un par de hitos importantes: la Red Bull Internacional 2016, que es el primer evento de freestyle nacional que convoca más de 25 mil personas. Y el segundo hito es la God Level Internacional, en la que Perú gana por primera vez un evento internacional, con Jaze, Nekroos y Choque. Más de 12 mil personas fueron a la God Level con un ticket promedio de 100 o 120 soles, algo impensado. Hubo más de un millón de soles en venta.

Además, en el Perú tenemos, hasta donde yo sé, a HBD, el principal generador de contenidos de batallas de freestyle del mundo, en habla hispana.

¿Las mujeres están ingresando más a este ambiente?

Totalmente. Eso es importantísimo. El porcentaje de mujeres en el freestyle era del 2% y estoy exagerando. Las participaciones relevantes en competencia eran mínimas. La última Red Bull fue donde más mujeres hubo, y fueron dos.

He escuchado batallas en donde hay muchos mensajes homófobos y misóginos, ¿Cómo lo ves?

En las batallas hay argumentos. Te miento si te digo que en el Perú ‘maricón’ no es tomado como insulto. Si te digo maricón, gay, es un insulto. Lo mismo pasa en las batallas. Ahora, es distinto, porque por un lado utilizas la opción sexual como ataque, pero en el argumento de una batalla, puede invertirse. Si me dices que soy gay, yo te puedo responder: ‘sí, soy gay, pero siendo gay soy más hombre que tú’. Entonces, ahí se usa a favor el hecho del insulto. Nadie es homofóbico.

¿Consideras que ayuda a derrumbar estas taras?

Exacto. Mírate la batalla de Jota contra Zaina. Jota le dice: ‘este chibolo es un cabr...’. Y Zaina le dice: ‘Tú hablas así. Dices que me ganas en el freestyle. Me dices cabr... Ojalá no pienses lo mismo si tu hijo sale gay’. Y todo el mundo lo celebra. Un niño de 15 años le está dando una lección a un hombre de 24 años. Ninguno de los dos es homofóbico.

¿En el Perú tenemos talento al nivel de Aczino ?

En el Perú sí hay mucho talento. Mírate a Skill, tiene 20 años y se paró en un escenario de España frente a 10 mil personas y le ganó a prácticamente todo el mundo. Jaze es un fuera de serie. Nekroos es una persona que te hace vibrar. Jota es un pata que si no bailas es porque no lo escuchaste…

El joven mánager Juanito MC junto a la leyenda del freestyle, Aczino. (Foto: Instagram)

Muchos consideran que esto es una moda…

La moda tiene un tiempo de duración, cuando pasas esa barrera, dejas de ser una tendencia, una moda. Entonces eres algo más establecido. El freestyle, para muchos, es una moda, para otros una forma de vida. Yo no me imagino mi vida sin freestyle. No la concibo.

EL INICIO EN EL FREESTYLE

¿Qué tendrías que aconsejarles a los jovencitos que se están iniciando en esto?

Yo creo que deben hacerlo por pasión. Si haces las cosas por pasión, todo cae por su propio peso. Lo que sea, hazlo por pasión.

Eres conductor del programa ‘Hype Session’, junto a Dj Dmandado, ¿Cómo es la dinámica del programa?

Nuestro programa tendrá música, entrevista y mucho rap. Con nuestros invitados vamos a hablar como hablaríamos con un par de amigos. Con casi todos nos conocemos desde que todavía no era popular, desde los parques. Nos vamos a sentar a hablar de esos temas que solo hablan los amigos.

Juanito Mc y Dj Dmandado conducen el programa Hype Sessions, que se estrena todos los viernes por las redes sociales de Hype.

No será el clásico programa de entrevistas…

No buscaremos lo polémico. Queremos conocer más de ellos. Estos chicos se enfrentan el uno al otro, pero no saben qué hay detrás, no saben el sacrificio que hay detrás. Esto está interesando a todo el mundo, pero hace cinco años no era así. Hace cinco años [éramos vistos como] delincuentes que nos juntábamos en los parques. Ahora los chicos ganan dinero, se han profesionalizado. Recorren otros países.

Puedes ver el primer programa aquí: