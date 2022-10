“House of the Dragon” entra a su recta final. La serie precuela de “Game of Thrones” estrenó recientemente el capítulo 8, el cual causó furor entre sus seguidores en redes sociales. Ahora, el episodio 9 promete marcar los cimientos de la famosa saga del libro ‘Danza de Dragones’ y el tráiler trae indicios de ello.

¿Cómo se llama el episodio 9 de House of the Dragon”?

“The Green Council” o “El Concilio Verde” es el título que tiene el capítulo 9 de la serie, la cual exhibirá el esperado clímax entre dos ramas de la casa Targaryen y el inicio de una guerra llena de dragones, muertes y fuego, como lo muestra la novela de George R. R. Martin.

¿Qué pasará en “House of the Dragon” 1x09?

La muerte del rey Viserys I y las tensiones familiares entre las casas Targaryen y Hightower marcaron el octavo episodio. Ahora, todo se alista para la confrontación entre los ‘Verdes’ -la facción de los Targaryen encabezados por Alicent Hightower- y los ‘Negros’ -el bando liderado por Rhaenyra Targaryen-.

Los conflictos por la sucesión de Westeros estallarán cuando Aegon Targaryen, hijo de Viserys I con Alicent, sea nombrado como rey en lugar de su tía Rhaenyra, la proclamada herededa al Trono de Hierro. ¿Vienen vientos de guerra en la ‘Casa del Dragón’?

Tráiler de “House of the Dragon” 1x09

¿Cuándo y a qué hora estrenará “House of the Dragon” 1x09?

Es importante precisar que el capítulo 9 de “House of the Dragon” se estrenará este domingo 16 de octubre en Perú y Latinoamérica. En nuestro país será liberado en la plataforma de streaming desde las 8 p.m. En otras parte del mundo llegará el lunes 17, ello por la diferencia horaria.

¿Cómo ver “House of the Dragon” 1x09?

El noveno capítulo de ‘House of the dragon’ podrá ser visto a través de la plataforma de streaming HBO Max, la cual tiene los derechos de transmisión de la serie al igual que sucedía con “Game of Thrones”.

