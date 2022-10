EL MOMENTO ESPERADO. “House of the Dragon” se alista para vivir el final de su primera temporada esta semana y lo hará con la expectativa en lo más alto. El episodio 10 de la serie de HBO Max anticipa lo que será una guerra por el poder y a continuación te compartimos el tráiler con el adelanto del siguiente capítulo.

¿Cómo se llama el episodio de House of the Dragon”1x10?

“The Black Queen” o “La Reina Negra” es el título que lleva el episodio 10, el cual marcará el final de la primera temporada de la serie. Un aviso de guerra lleno de dragones, muertes y fuego se aproxima tras la coronación del rey Aegon II, ello pese a que la heredera legítima era Rhaenerys.

¿Qué pasará en “House of the Dragon” 1x10?

El adelanto muestra a la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) regresando a Rocadragón e informándole a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) de que su medio hermano Aegon (Tom Glynn-Carney) fue coronado como rey de Westeros.

Tras ello, Rhaenyra convoca a diferentes estandartes que apoyan su reclamo al Trono de Hierro. Una lucha de dragones y mucho fuego se avecina, en lo que marcará el inicio de la popular ‘Danza de dragones’, la guerra civil entre dos ramas de los Targaryen por el poder.

¿Cuál es el tráiler de ‘House of the dragon’ 1x10?

¿Cuándo y a qué hora se estrena House of the Dragon 1x10?

Al igual que ocurría con ‘Game of thrones’, cada capítulo de ‘House of the dragon’ se estrena los domingos vía HBO. El capítulo 10 estará disponible el 23 de octubre en Latinoamérica.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m. del 23 de octubre

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m. del 23 de octubre

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 23 de octubre

España: 3 a.m. del 24 de octubre

¿Cómo ver “House of the Dragon” 1x10 ONLINE y por Internet?

La transmisión del final de temporada de “House of the Dragon” podrá verse a través del cable en los canales de HBO, para lo cual necesitarás contar con el paquete. Además, si quieres verlo vía ONLINE podrás hacerlo a través de la plataforma de streaming HBO Max, para lo cual debes contar con una suscripción.

