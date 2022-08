El estreno de la serie “House of the Dragon” alcanzó los 10 millones de espectadores, una cifra récord para HBO en toda su historia. La precuela de “Game of Thrones” no solo ha recuperado la mejor esencia de su serie matriz sino que es una adaptación fiel al libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. Ahora viene el capítulo 2 y aquí te contamos cómo puedes ver y a qué hora en HBO Max.

Ambientada 200 años de los sucesos de “Juego de Tronos”, la nueva producción de este universo presentó a la Casa Tagaryen y su principal conflicto, el que lo dejará fuera del poder.

Pero antes de las tragedias, el capítulo 1, titulado “Los herederos del Dragón”, recrearon la mejor época de los Targaryen, con grandes escenarios como la Fortaleza Roja y el Pozo Dragón.

Así, se empezó a entrar en el gran problema del fin del reinado de Jaehaerys I: ¿quién será el sucesor del trono? Esa pregunta se irá respondiendo con el pasar de los episodios, que se emiten a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Daemon Targaryen en una escena de la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Estos son los horarios por país que tendrá el capítulo 2 de la serie “La casa del Dragón”, la precuela de “Juego de Tronos”:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 7:00 pm.

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8:00 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 pm.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 pm.

España: 03:00 am. (Lunes 22 de agosto)

Paddy Considine interpretando al persona de Viserys I en “House of the Dragon” (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emitirá un capítulo 2, titulado como “El príncipe rebelde”, el 28 de agosto. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

