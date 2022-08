Este domingo 21 de agosto llega la tan esperada serie y precuela de “Game of Thrones”. “House of the Dragon” se estrena en la plataforma de streaming HBO Max, y gracias a ella podremos conocer un poco más sobre la casa de los Targaryen, la cual fue conocida por sus dragones y sus manejos despiadados. Para que te contextualices, si ya la viste o estás por verla, te dejamos el quién es quién de esta nueva serie del universo GOT.

La serie -conocida como “La casa del dragón” en Latinoamérica- es un spin-off de Game of Thrones y básicamente expondrá todo sobre la familia Targaryen. En la línea de tiempo, está ubicada 300 años antes de los hechos ocurros de la popular serie. La historia se centra en determinar al sucesor del rey Viserys I Targaryen, lo cual provocará una guerra civil que puede dejar en extinción a esta dinastía.

Con esa finalidad, te mostraremos cada uno de los personajes principales de esta entrega que constará de 10 capítulos, los mismo que se irán estrenando uno por uno cada domingo. Desde este 21 hasta el 23 de octubre.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “HOUSE OF DRAGON”?

Paddy Considine: es el Rey Viserys I Targaryen, Rey de los Siete Reinos, quien se sienta en el Trono de Hierro después de haber sido elegido como el sucesor de Jaeharys Targaryen. Se le considera un rey justo, amable y con corazón.

(Foto: HBO Max)

Emma D’Arcy: es la Princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita de Viserys I, y, por lo tanto, la legítima heredera de su trono, pero no todo el mundo en Poniente lo ve así pues el hecho de haber nacido mujer le sigue cerrando muchas puertas. Tal como la describe HBO Max: “Muchos dirían que Rhaenyra ha nacido con todo... pero ella no ha nacido hombre”. Su versión de joven lo hace la actriz Milly Alcock.

(Foto: HBO Max)

Matt Smith: es el Príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I. También considerado. Un príncipe errático e impredecible que está considerado como un héroe para unos y como un villano para la otra gran mayoría, es el portador de la legendaria espada de acero valyrio, la Hermana Oscura.

(Foto: HBO Max)

Eve Best: es la Princesa Rhaenys Targaryen, prima del rey Viserys I y esposa de Lord Corlys Velaryon. Conocida como “La reina que nunca fue”, le cuesta olvidar el hecho de que su primo Viserys fuese elegido por encima de ella para reinar en Poniente solo por el simple hecho de que ella fuese mujer.

(Foto: HBO Max)

Steve Toussaint: es el Lord Corlys Velaryon, Señor de las Mareas. Se encuentra casado con la princesa Rhaenys Velaryon, prima del actual monarca sentado en el Trono de Hierro. Cuenta con la flota naval más poderosa de todos los Siete Reinos y es famoso por llevar a cabo la hazaña de acumular riquezas de las que incluso los Lannister estarían celosos.

(Foto: HBO Max)

Rhys Ifans: es Otto Hightower, mano del Rey, padre de la reina Alicent y conocido por su poca ambición, comparado con el resto de nobles de Desembarco del Rey, Otto es fiel y leal hasta la muerte. Además es enemigo natural de Daemon Targaryen.

(Foto: HBO Max)

Olivia Cooke: es la Reina Alicent Hightower, segunda esposa de Viserys I. Reconocida por su gran capacidad para la política, es considerada una de las mujeres más bellas de los Siete Reinos, y su determinación y elegancia hará que muchos recuerden a la poderosa Cerseir Lannister de “Juego de Tronos”. La versión joven la interpreta la actriz Emily Carey.

(Foto: HBO Max)

Sonoya Mizuno: es Mysaria, aliada, confidente y amante del príncipe Daemon Targaryen al que conoció cuando todavía era una prostituta. Ha sido vendida más veces de las que puede recordar, pero eso no le impide ser una de las personas que mejor conoce los secretos de Poniente.

(Foto: HBO Max)

Fabien Frankel: es Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I e hijo del mayordomo del Señor de Blackhaven, por lo que no tiene ni títulos ni tierras a su nombre. Como es amigo desde la infancia de Rhaenyra Targaryen tiene ciertos privilegios que debe mantener con su gran capacidad para manejar la espada.

(Foto: HBO Max)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “HOUSE OF THE DRAGON”?

En total, “House of the Dragon” contará con 10 capítulos, los cuales serán estrenados cada domingo desde el 21 de agosto hasta el 23 de octubre. A continuación te compartimos los títulos ya develados de los dos primeros episodios.

The Heirs of the Dragon (Los herederos del dragon): 21 de agosto

The Rogue Prince (El príncipe rebelde): 28 de agosto

Episodio 3: 4 de septiembre

Episodio 4: 11 de septiembre

Episodio 5: 18 de septiembre

Episodio 6: 25 de septiembre

Episodio 7: 2 de octubre

Episodio 8: 9 de octubre

Episodio 9: 16 de octubre

Episodio 10: 23 de octubre

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON” ONLINE Y POR INTERNET?